Dopo le mascherine, è allarme camici. A rischio le terapie intensive

Dopo la carenza di mascherine per il personale sanitario, c’è un nuovo allarme: “Rischiamo di non poter utilizzare le terapie intensive perché ci mancano i camici”. Lo ha detto in diretta a Telefriuli il vicegovernatore Riccardo Riccardi, aggiungendo: “Non si può affrontare un’emergenza del genere senza disporre degli strumenti necessari. Il Paese deve interrogarsi sul grande errore che ha fatto anni fa, nel delocalizzare la produzione di questi dispositivi di protezione”.



Riccardi ha parlato dalla sede della protezione civile di Palmanova, a margine della videoconferenza con i direttori sanitari e i sindaci dei comuni che ospitano le case di riposo dove l’emergenza coronavirus si è fatta sentire pesantemente (Paluzza, Mortegliano, Zoppola, San Giorgio di Nogaro, Pradamano). Mobilità limitata al massimo e controlli su chi entra nelle strutture per assistere gli ospiti. Queste le linee guida condivise con il territorio dalla Regione.