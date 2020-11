Dove fare il tampone in Fvg

Dove fare il tampone per spaere se si è positivi al Covid-19? Lo svela una piattaforma ideata da un gruppo di quattro studenti universitari di Gorizia - Alek Devetak, Guglielmo Frati, Manuel Lupoli e Daniel Peteani -, che un paio di settimane fa hanno deciso di creare un portale per riunire tutti i laboratori privati, accreditati ad effettuare il test molecolare per SARS CoV-2 sul territorio nazionale. E' così possibile avere un accesso alle informazioni più veloce, diretto e gratuito. Al momento sulla mappa sono presenti oltre 400 laboratori.

Sul sito https://dovefareiltampone.it/ tutte le informazioni per trovare il laboratorio più vicino.

Gli ideatori

"Siamo un gruppo di amici con un passato insieme da studenti dell’ITI “J.Vega” a Gorizia - spiegano sul sito -. Oggi ci siamo specializzati in 4 aree di competenza differenti, mantenedo, però saldo il nostro rapporto lungo questi anni da universitari. La nascita di dovefareiltampone.it è stata spinta dalla voglia di dare un piccolo contributo alla lotta al virus. Con entusiasmo abbiamo lavorato per costruire un sito user-friendly, con procedure semplici e lineari, al fine di rendere il portale accessibile a tutti. Sicuramente il nostro sito non sarà efficace come un vaccino o come una cura, però ci piace pensare che questa idea possa diventare una piccola parte di una soluzione che tutti insieme stiamo cercando di costruire".

I laboratori

Tutti i laboratori presenti vengono verificati e controllati da noi. A causa del grande numero però possono esserci degli errori, in questo caso invitiamo l'utente a segnalarcelo tramite l'apposita procedura. La piattaforma è gratuita per tutti, nel caso in cui verrà utilizzata da molte persone saremo costretti ad inserire qualche tipo di inserzione pubblicitaria, perché i vari servizi che utilizziamo sono a pagamento e il costo sarebbe troppo elevato da essere sostenuto autonomamente. L'obiettivo della piattaforma è cercare di coinvolgere il maggior numero di persone. Così avremo la possibilità di mostrare dati rilevanti e aggiornati a chi è alla ricerca di un laboratorio.