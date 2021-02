Due donazioni per gli ospedali dell’Isontino

Asugi ha accettato due donazioni a favore degli ospedali dell’Isontino. La prima donazione riguarda la somma di 5.771,53 euro, donata dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali della Provincia di Gorizia, da destinare al Presidio Ospedaliero di Gorizia-Monfalcone, assegnandola in egual misura alle strutture ospedaliere dell’area isontina.



L’altra donazione corrisponde a un importo di 3.470,75 euro, fatta dal signor Alessandro Succi nella veste di procuratore abilitato della società Nidec Asi Spa di Monfalcone, e verrà destinata alla SC Pronto Soccorso-Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Monfalcone per fronteggiare l’emergenza COVID-19.



Asugi ringrazia per le donazioni ricevute.