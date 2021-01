Due esponenti Fvg negli organismi nazionali di Anci e Federsanità

L'Esecutivo di Federsanità nazionale del 22 dicembre 2020 ha approvato le designazioni di alcuni rappresentanti negli organismi di Anci nazionale, lo ha comunicato, nei giorni scorsi la Presidente di Federsanità, Tiziana Frittelli, al Presidente del Consiglio Nazionale Anci, Enzo Bianco. Per la Federsanità Anci Friuli Venezia Giulia nel Consiglio nazionale di Anci è stato indicato il Presidente Giuseppe Napoli (insieme a quattro referenti di Federsanità), che va a rafforzare ulteriormente la rappresentanza di Anci Fvg, composta dal Presidente, Dorino Favot, dai referenti dei Comuni Capoluogo e altri Enti del Fvg.

Inoltre, il vicepresidente di Federsanità Anci Fvg, Antonio Poggiana, direttore generale di AsuGi, è stato nominato nel “Coordinamento nazionale Anci Salute e Welfare” un importante organismo di raccordo previsto dall'Accordo di Programma congiuntamente sottoscritto il 30 giugno 2020.

La Presidente Frittelli ha, poi, attribuito a Napoli, in qualità di Vice Presidente vicario nazionale, la delega per il “Coordinamento delle attività di Federsanità con la Rete nazionale Città Sane Oms”, di cui fanno parte un’ottantina di Comuni di diverse dimensioni (molti capoluoghi) e numerosi del Fvg, tra cui Udine, Sacile, Tolmezzo, Reana del Rojale, San Vito al Tagliamento, Aviano, Caneva, Budoia, Trivignano Udinese, etc.

"Si tratta di un significativo riconoscimento, a livello nazionale, per l'attività svolta in 25 anni da Federsanità Anci Fvg sempre in sinergia con Anci Fvg - dichiarato Napoli- in particolare per i progetti di comunità per la Promozione della Salute e Prevenzione, Integrazione sociosanitaria e Continuità dell'assistenza tra Aziende sanitarie e servizi e strutture sul territorio (RSA, ASP e Case di Riposo comunali, Consorzi, Federfarma FVG etc.)".