Due nuovi medici di base nel Distretto di Codroipo

Il Distretto di Codroipo dell’ASU FC comunica che due medici dimissionari di medicina generale, saranno sostituiti da altri medici.

In particolare, la dottoressa Elena Baldini sarà sostituita da Laura Paulitti nel Comune di Castions di Strada frazione di Morsano (presso il “Centro Polifunzionale”, Via A. Manzoni, 1) a partire dal 30 marzo e riceverà per appuntamento telefonando al numero 3382159056 mantenendo gli stessi orari.

La dottoressa Stefania Ciroi sarà sostituita da Massimiliano Trina nel Comune di Codroipo (con ambulatorio in Viale Veneto, 23) a partire dal 1° aprile e riceverà per appuntamento telefonando al numero 3922468886 mantenendo gli stessi orari.

In entrambi i casi, l’iscrizione al Medico provvisoriamente incaricato sarà effettuata d’Ufficio e ci si potrà rivolgere allo stesso senza necessità di altre incombenze (con la stessa tessera sanitaria anche se riporta l’iscrizione alla precedente dottoressa).

L’Ufficio Anagrafe Sanitaria del Distretto di Codroipo rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione (e/o scelta di altro Medico curante), esclusivamente chiamando il numero 0432909165 oppure inviando una mail all'indirizzo: anagrafe.sanitaria1.dist.codr@asufc.sanita.fvg.it , in quanto gli accessi all’Ufficio sono temporaneamente sospesi.