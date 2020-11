AsuGi comunica che sono state approvate tramite decreto le graduatorie per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato di pediatra di libera scelta, rispettivamente per l'ambito di Trieste e per il consorzio di Farra d’Isonzo.

I professionisti saranno convocati secondo l’ordine di graduatoria per l’eventuale accettazione. Nelle prossime settimane l’Azienda comunicherà i nominativi dei pediatri a cui sono stati conferiti gli incarichi.