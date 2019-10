Due ruote alternative: mezzi ecologici, ma senza regole

In un periodo in cui l'opinione pubblica parla molto di mobilità, di sostenibilità, di inquinamento e di ambiente, i monopattini elettrici si avviano a diventare i mezzi di locomozione del futuro. Più innovativi e trendy della bicicletta, i mezzi a due ruote piacciono soprattutto ai giovani, naturalmente sensibili alle nuove tendenze, e ai turisti, che li valutano comodi e semplici da usare. Il consenso, però, è piuttosto generalizzato, al punto che da mesi, in Italia, si parla di sperimentare delle regole su misura per far circolare nelle nostre città anche questo tipo di veicoli.

Il problema, infatti, sta tutto lì: nel fatto di non avere ancora regole precise per l’utilizzo di questo mezzo.

A questo ha posto parziale rimedio il cosiddetto decreto ministeria sulla “Micromobilità”, che permette ai Comuni interessati di sperimentare per uno o due anni l’uso di monopattini, segway, hoverboard e monoruote, tutti mezzi finora non previsti dal Codice della strada e dunque formalmente vietati.

Il decreto, che attua una norma della legge di Bilancio 2019, stabilisce che questi veicoli potranno circolare soltanto in ambito urbano, previa delibera comunale, su alcune aree, purchè, ovviamente, venga garantita la sicurezza di tutti. E' questo uno dei punti più controversi, viste le velocità che possono raggiungere i motori.

Nelle aree pedonali la loro circolazione è permessa solo a velocità inferiore a 6 chilometri orari. Segway e monopattini saranno ammessi anche su percorsi pedonali e ciclabili, in piste ciclabili in sede propria e in strade con limite di velocità di 30 chilometri all’ora, a patto di non superare i 20. Tutti i mezzi devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti previsti.

Il decreto pone dei vincoli anche sulle caratteristiche dei mezzi, che non potranno disporre di un motore con potenza superiore ai 500 Watt e dovranno essere dotati di fari per poter circolare di notte e di clacson. I guidatori - che per il momento non hanno obbligo di indossare il casco - dovranno invece essere maggiorenni o, almeno, avere più di 14 anni ed essere in possesso della patente Am (quella dei motorini).