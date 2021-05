E-distribuzione 'accende' il centro vaccinale di San Vito al Tagliamento

Anche a San Vito al Tagliamento arriva il sostegno concreto di E-Distribuzione nella battaglia contro COVID-19. La società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha infatti portato a termine gratuitamente la realizzazione dell’allacciamento elettrico del nuovo Centro vaccinale allestito in via Forgaria.



L’intervento, realizzato in sinergia con la Protezione Civile Regionale per conto del Consorzio Sviluppo Economico Locale Ponterosso Tagliamento, rientra nel programma “Allacciamo le energie” attraverso il quale E-Distribuzione dona il collegamento alla sua rete elettrica, o un eventuale aumento di potenza, in favore di strutture sanitarie pubbliche o aree sanitarie, anche temporanee, attivate per la gestione della crisi legata al COVID-19 e sino al termine dello stato di emergenza.



L’iniziativa, realizzata grazie al fondamentale contributo del personale dell’Azienda che in tutti questi mesi non ha mai fatto mancare ai cittadini la propria professionalità e spirito di servizio, è stata avviata la primavera dello scorso anno e testimonia l’impegno di E-Distribuzione a favore del Paese e viene realizzata grazie alla collaborazione con le Protezioni Civili regionali che verificano le richieste e attivano E-Distribuzione secondo le modalità più opportune.



“Continuiamo ad essere vicini al territorio – ha sottolineato, responsabile E-Distribuzione Zona di Udine-Pordenone e Monfalcone – condividendo i momenti di difficoltà e mettendo a disposizione la nostra professionalità e il nostro spirito di servizio. ‘Allacciamo le energie’ testimonia il nostro impegno a favore delle comunità e vuole offrire un ulteriore concreto contributo a tutti coloro che stanno combattendo la quotidiana battaglia contro il virus".