Ecco cosa significa maturità

Dal corretto stile di vita all’uso del monopattino, dai pericoli della droga all’importanza dello sport per la propria salute e per i rapporti sociali. Questi sono soltanto alcuni temi che saranno affrontati venerdì 11 novembre nell’incontro organizzato dall’Afds provinciale di Udine e dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori della città per spiegare loro cosa significa maturità.

“Maturità – anticipa il presidente Roberto Flora – non è solo conoscenza scolastica, che rimane fondamentale, ma anche capacità di vivere in una comunità e dare il proprio contributo per migliorarla. E per farlo, il volontariato, sotto ogni sua forma, è lo strumento più rapido ed efficace. Per questo abbiamo voluto riproporre, dopo due anni di stop a causa delle restrizioni sanitarie, questo evento durante il quale numerosi e prestigiosi testimonial dei più disparati settori racconteranno la loro esperienza alle centinaia di studenti coinvolti”.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Udine e dall’Ufficio scolastico regionale, si terrà nella mattinata di venerdì 11 novembre, con inizio alle 9.30, nel teatro nuovo “Giovanni da Udine”. A condurre sarà il docente Claudio Bardini e si alterneranno sul palco personaggi come il direttore del Sores Amato De Monte, il commissario della Polizia Stradale Ermes Degano, il pilota delle Frecce Tricolori Alfio Mazzoccoli, come anche la campionessa di monobob femminile e lancio del disco Giada Andreutti e l’atleta paralimpica Giusy Versace, solo per citare alcuni.

Saluti introduttivi saranno portati dal vicepresidente dell’Afds e insegnante Marco Rossi, dal sindaco di Udine Pietro Fontanini e dal vicesindaco di Cividale Roberto Novelli, dal presidente dell’Admo Paola Rugo e dal direttore regionale scolastico Daniela Beltrame. A conclusione, per parlare di volontariato, interverranno lo stesso Flora e il capogruppo dei giovani donatori di sangue Luca Lacovig.