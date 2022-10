Ecco il terzo festival della psicologia Fvg

Questa mattina, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Gorizia, Fabrizio Oreti, è stato presentato ufficialmente il programma della Terza edizione del Festival della Psicologia del Friuli Venezia Giulia, dal titolo 'Nuove sfide psicologiche per il benessere delle persone'. Cinque appuntamenti - il 21 ottobre a Trieste, il 4 novembre a Cormons, l’11 novembre a Gradisca d’Isonzo, il 18 novembre a Gorizia e infine il 24 novembre a Palmanova - per raccontare al pubblico le “Nuove sfide psicologiche per il benessere delle persone”, coinvolgendolo a 360° su tematiche cruciali e che interessano la quotidianità.

Il Festival, sotto la direzione scientifica di Claudio Tonzar - docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’Università di Urbino, oltre che Presidente di Psicoattività, Associazione che organizza la manifestazione – si pone l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica in ambito psicologico nella popolazione. In particolare, questa terza edizione affronterà il tema del benessere delle persone e delle comunità, mettendo a fuoco tematiche molto attuali e d’interesse generale quali il ruolo delle variabili ambientali sul benessere umano, gli effetti dell’attività fisica e dello sport sulla psiche, il “vantaggio” del multilinguismo e del multiculturalismo, l’antifragilità come elemento per affrontare le difficoltà della vita.

Come di consueto agli incontri di carattere scientifico/divulgativo, verranno accostate alcune performance artistiche e culturali, grazie all’importante apporto dei numerosi Partner dell’evento. Novità di quest’anno anche l’istituzione di tre premi per ricerche condotte sul tema “Psicologia e benessere delle persone”, con la finalità di valorizzare la cultura psicologica nel territorio del Friuli Venezia Giulia. I vincitori verranno ufficializzati a Cormons il 4 novembre 2022, nel corso di una cerimonia che vedrà le presentazioni degli elaborati.

Il terzo Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia s’inserisce nell’ambito del progetto GO!2025, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere lo sviluppo del tessuto creativo e culturale della città di Gorizia e dei comuni afferenti all’area progetto “Gorizia-Nova Gorica, Capitale Europea della cultura 2025”.

GLI APPUNTAMENTI. Venerdì 21 ottobre ore 18 a Trieste, Sala Luttazzi Magazzino 26, Porto Vecchio - “Il restorative design: come gli ambienti possono contribuire a sviluppare il benessere delle persone” con Francesca Pazzaglia, professore ordinario presso l'Università di Padova dove insegna Psicologia Ambientale e dirige un Master in Psicologia Architettonica e del Paesaggio. Su queste tematiche Pazzaglia ha recentemente pubblicato, con Leonardo Tizi, il libro "Che cos'è il Restorative Design", Ed Carocci.

Venerdì 4 novembre ore 18 a Cormons, Teatro Comunale (via Nazario Sauro 17) - “Movimenti del corpo, movimenti della mente: gli effetti del comportamento motorio sulla psiche umana" con Marco Guicciardi, professore associato di Psicometria, Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, Università di Cagliari; e Pietro Enrico Di Prampero, professore Emerito di Fisiologia, Università di Udine. Alle 19.30: Cerimonia del I° Premio per una ricerca sul tema “Psicologia e benessere delle persone” e presentazione del lavoro del/della vincitore/vincitrice.

Venerdì 11 novembre ore 18 a Gradisca d’Isonzo, Teatro Comunale (via Ciotti 1) - "Parkinson e riabilitazione: il ruolo dell'attività artistica” con l’intervento del dott. Alberto Cucca, neurologo specializzato nei disordini del movimento, attualmente studente del corso di dottorato di Neuroscienze e Scienze Cognitive dell’Università di Trieste e ricercatore clinico presso il Dipartimento di Neurologia della New York University. Ad aprire l’evento sarà la proiezione del cortometraggio “Non è volare” di Marcello Cotugno (2016) a cura dell’Associazione EXAMINA di Gorizia.

Venerdì 18 novembre alle 18 a Gorizia, aula magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (via d’Alviano 18) - "Psicologia, multilinguismo e multiculturalismo: il vantaggio di essere multipli” con Maja Roch, professoressa associata di Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione, DPSS, Università degli studi di Padova. A seguire dalle 20.00 a Nova Gorica (SLO) - Castello di Kromberk, Grajska cesta 1 - "Concerto nell'ambito del Festival Nei Suoni Dei Luoghi 2022” a cura di Associazione Progetto Musica in collaborazione con Javni Zavod Kulturni Dom di Nova Gorica.

Giovedì 24 novembre alle 18 a Palmanova, Teatro Gustavo Modena (via Dante 16) - "Oltre la resilienza: l’antifragilità per affrontare le complessità della vita” con Giuseppe Vercelli, psicologo/psicoterapeuta, esperto di psicologia dello sport, è docente di psicologia dello sport presso il Dipartimento di Psicologia e la SUISM, Scienze Motorie (Università degli Studi di Torino). Autore di diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative tra cui il libro Antifragili edito da Feltrinelli nel 2021, ha elaborato e pubblicato per l’editore OS di Firenze l’Anti-fragile Questionnaire, primo test in grado di misurare il potenziale di Anti-fragilità negli individui.

Tutti incontri a ingresso libero. Solo per il concerto di Nova Gorica è consigliata la prenotazione inviando una mail al seguente indirizzo: biglietteria@associazioneprogettomusica.org entro il 17 novembre 2022

Per ulteriori informazioni scrivere a: eventi@psicoattivita.it

Il Festival è realizzato dall’Associazione Psicoattività (Palmanova), con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione CaRiGo, in partnership con l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Udine, i Comuni di Trieste, Palmanova, Gradisca d’Isonzo, Cormòns, Gorizia, Associazione Progetto Musica (UD), Associazione Examina (GO), SASS School of Advanced Social Studies Nova Gorica, in collaborazione con Javni Zavod Kulturni Dom Nova Gorica, CLUB per l'UNESCO di Udine, Io Sono Fvg.