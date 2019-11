Educazione alla sessualità e malattie sessualmente trasmissibili a Palmanova

Nel contesto della promozione di uno stile di vita sano e sicuro e nell’ottica dell’educazione alla sessualità anche quest’anno è stata lanciata la campagna nazionale della Croce Rossa Italiana “Ama Bene, Ama Sano”. L’obiettivo di questo progetto è di aumentare la consapevolezza dei ragazzi in merito alla sessualità con un particolare occhio di riguardo alle Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST), i metodi barriera e la contraccezione.



In occasione della giornata mondiale contro l’AIDS del 1 dicembre, i Giovani del Comitato della Croce Rossa Italiana di Palmanova vogliono fornire ai più giovani la possibilità di conoscere in maniera completa l’argomento, offrendo un breve corso pomeridiano il giorno Sabato 7 dicembre 2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nelle aule del Centro di Formazione della sede del Comitato CRI di Palmanova in V.le Taglio 6 a Palmanova.



L’attività è rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 12 e i 14 anni e sarà gestita dai Volontari del Gruppo Giovani CRI in possesso di una formazione specifica e certificata tramite qualifiche e/o di un percorso di studi universitario inerente. Come previsto nelle attività organizzate dal gruppo Giovani l’approccio sarà di tipo “peer-to-peer” (dai giovani per i giovani) per favorire un confronto sincero ed efficace, sdoganando imbarazzo o timore nel giudizio altrui al fine di ottenere consapevolezza sull’argomento.



La lezione sarà di tipo dinamico con una parte frontale teorica per instillare le nozioni fondamentali nei partecipanti, seguita da una parte dinamica in cui i ragazzi potranno, partecipando a giochi e attività, verificare le loro conoscenze e sviluppare un pensiero critico e indipendente sull’argomento.



Per partecipare è previsto un contributo di 10€ ad iscritto da versare il giorno del corso. Per l’iscrizione, con il consenso di un adulto, è necessario compilare il

Modulo Iscrizione Corso ESMST.



Il modulo compilato dovrà essere spedito via e-mail all’indirizzo giovani@cripalmanova.it entro le ore 12.30 del 30 Novembre 2019. I partecipanti, che potranno essere al massimo 25 ragazzi/e, riceveranno conferma dell’avvenuta l’iscrizione. Al termine dell’attività sarà rilasciato un attestato di partecipazione a ciascuno.