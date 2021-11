Effetti dell'inquinamento, test per gli studenti del Malignani

Nell’ambito del progetto “La testa tra le nuvole-ripuliamo il cielo” per una maggiore comprensione da parte degli studenti dei problemi connessi con l’inquinamento dell’aria e i cambiamenti climatici, venerdì 26 novembre, dalle 8 alle 10, gli allievi dell’Istituto Malignani di Udine si sottoporranno ad alcuni test per valutare gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla loro salute.



Questo progetto, unico del genere in Italia, fungerà da apripista per altri progetti in altri istituti superiori della Regione (Staranzano, Gradisca, Spilimbergo, Maniago) e d’Italia.



Il progetto nasce da un lavoro di squadra tra studenti, insegnanti, Legambiente, Eurotech, MoVi e medici dell’ALPI (Associazione Allergie e Pneumopatie Infantili ODV).

La novità del progetto consiste nell’ aver coinvolto gli studenti in prima persona.



Dopo alcune lezioni teoriche sull’inquinamento indoor e outdoor, gli studenti eseguiranno essi stessi i test allergici, del respiro, degli inquinanti, del fumo attivo e passivo ai loro compagni di classe, in modo da renderli più consapevoli di queste problematiche, in continuo e inarrestabile aumento.