Elena Parisi nuova direttrice della Farmacia comunale di Tavagnacco

Da marzo 2022, Elena Parisi è subentrata nel coordinamento e gestione della sede di Tavagnacco della Farmacia comunale.

Ottenuta nel 2001 la laurea magistrale quinquennale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche all’Università di Trieste con votazione 110/110 e lode, l’anno seguente consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista con votazione 250/290 sempre a Trieste. L’iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti di Udine avviene nel luglio del 2002.

Dal 2002 comincia a lavorare come farmacista collaboratore prima presso la Farmacia del dott. Comuzzi a Feletto Umberto, dopo 5 anni presso la Farmacia del dott. Montoro a Udine e infine dal 2011 collabora con la Farmacia comunale di Tavagnacco che ha sede nel capoluogo.

Contestualmente alle esperienze lavorative, segue un corso di omeopata presso la Società Medica Bioterapica Italiana a Bologna e partecipa costantemente ad eventi formativi territoriali e FAD (formazione a distanza) con annuale raggiungimento degli obiettivi ECM (educazione continua in medicina).

"A nome dell'assessore di riferimento Giovanni Cucci, della Giunta e di tutta l'Amministrazione comunale, del Presidente Luca Tosolini e dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Farmacia comunale, Valeria Danelutti e Federico Redigonda - dichiara il Sindaco Moreno Lirutti - desidero formulare alla dottoressa Elena Parisi, che già dal 2011 opera come farmacista nella stessa sede di piazza di Prampero e ora nuova Direttrice della Farmacia comunale di Tavagnacco, i migliori auguri di buon lavoro".

"È una professionista che abbiamo avuto modo di apprezzare, oltre che per la sua competenza, anche per il tratto umano e la disponibilità nei confronti delle persone. Colgo l'occasione anche per ringraziare e salutare Adriana Ligi che, per tanti anni, è stata nostra apprezzata Direttrice e ora ha fatto un'altra scelta professionale. Sicuramente alla dottoressa Ligi, per buona parte, dobbiamo l'avvio, il consolidamento e anche gli ottimi risultati che abbiamo ottenuto nella sede di Tavagnacco in tutti questi anni".

"Siamo convinti che la dottoressa Parisi - conclude il Sindaco - assieme a tutta l'equipe di Tavagnacco, alla quale rinnoviamo la nostra fiducia e la nostra gratitudine, saprà garantire sia la direzione della sede di Tavagnacco nel segno della continuità e del necessario rinnovamente e sia saprà, nel contempo, rafforzare la cooperazione con la sede gemella di via Fermi a Feletto, sede che sta avendo un ottimo sviluppo e generale gradimento nella cittadinanza".