Eluana, dieci anni dopo

In collaborazione con tante e diverse istituzioni, il programma Eluana 10 anni dopo ha portato il messaggio lanciato dal “purosangue di libertà” in tutto il Paese. Si è partiti da Milano (Università Statale) l’8 febbraio 2019, per continuare a Roma (Camera dei Deputati), a Torino, Bologna, Novi Ligure, Belluno, Novi Ligure, Napoli, Pisa, Borgovalditaro, Venezia, Francavilla al Mare, Macerata, Cagliari, Palermo, Marigliano, Trieste, per concludersi a Udine, sabato 7 dicembre, città dove Eluana ha cessato di respirare il 9 febbraio 2009. In tutti questi incontri pubblici, a cui hanno partecipato centinaia di partecipanti, si è dibattuto sulle ricadute sociali e politiche a cui questa vicenda ha dato impulso, fino alla promulgazione della legge L. 219/17 sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, il cui contenuto e significato sarà approfondito nel corso del convegno.