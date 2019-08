Emergenza caldo in Fvg, oltre 2.500 chiamate

Dal 1° giugno a oggi sono state 2.362 le chiamate fatte dal call center regionale attivato per l’emergenza caldo alle persone indicate come potenzialmente 'fragili’, in particolare gli anziani. L’operatore – il servizio è esternalizzato a Televita e ha due sedi a Pordenone e a Trieste – in caso di urgenza può girare la chiamata direttamente al 112 attivando direttamente i sanitari.

Oltre a verificare le condizioni di salute dei cittadini segnalati, il servizio risponde come uno sportello informativo. Infatti, al numero 0434-223522 (opzione 5) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12 si possono ricevere consigli sui corretti comportamenti da tenere in caso di ondate di calore nonché informazioni sulla rete dei servizi sociosanitari.

In questo caso, nei due mesi e mezzo già trascorsi sono state 360 le richieste di consigli. Ovviamente, il picco del numero di chiamate coincide con le ondate di calore registrate in questa estate: sono state 16 il primo luglio e 15 il 26 giugno. Questa attività di supporto alle strutture sanitarie sarà attiva fino al 31 agosto.