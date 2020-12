Emergenza Covid, il punto nel Friuli Occidentale

I temi della sanità regionale nell'ambito dell'emergenza Covid ma anche la stretta collaborazione con il sistema della Protezione civile sono stati alcuni degli argomenti analizzati quest'oggi nel corso dell'incontro svoltosi a Palmanova tra il vicegovernatore della Regione Riccardo Riccardi e il nuovo prefetto di Pordenone Domenico Lione. Al vertice ha partecipato anche il direttore della Protezione civile regionale Amedeo Aristei.

L'occasione è servita per focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti legati alla sanità pordenonese in un particolare periodo come quello che il territorio sta vivendo in questo momento, nella seconda ondata della pandemia. In particolare il vicegovernatore ha ricordato la forte attività di screening messa in atto dalla Regione attraverso un potenziamento dei numeri dei tamponi eseguiti, operazione che richiede un miglioramento dei flussi delle informazioni sulle persone testate.

"A tal proposito - spiega Riccardi - insieme al Prefetto abbiamo convenuto di organizzare entro una quindicina di giorni un incontro insieme a tutti i sindaci dell'area pordenonese. L'obiettivo sarà quello di focalizzare l'attenzione sulla collaborazione tra le amministrazioni comunali e la Regione per rafforzare l'attività di screening nei singoli territori anche grazie all'accordo che abbiamo sottoscritto interessando la medicina generale. Il supporto delle municipalità nella capillare operazione che stiamo portando avanti nella lotta al Covid-19 è di fondamentale importanza; pertanto il vertice coordinato dal Prefetto non potrà far altro che migliorare la nostra pianificazione in una fase cruciale come quella che stiamo attraversando in questo momento".