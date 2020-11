Emergenza Covid, nuovo strumento per la diagnosi

Il dipartimento di diagnostica per immagini dell’ASUFC potrà ora contare su un nuovo apparecchio per la gestione dell’emergenza Covid: si tratta di una sezione radiologica Carestream che permette di creare un percorso dedicato per la gestione dell’emergenza Covid-19. La strumentazione è da subito operativa.

“L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale riceve un’importantissima donazione da parte di ATON con i Soci Siram e Mirova. Questa donazione infatti prevede l’acquisizione di un apparecchio radiografico di primaria valenza per la gestione dei casi Covid. Ancora una volta viene dimostrata la solidarietà che coinvolge il mondo dell’associazionismo legandolo strettamente a quello socio sanitario“ ha ringraziato il Vice Presidente Fvg, Riccardo Riccardi.

Il costo complessivo della strumentazione Carestream ammonta a circa 100mila euro ed è stato finanziato da varie donazioni ricevute dall'Azienda per far fronte all'emergenza SARS-CoVID2. In particolare sono state utilizzate le importanti donazioni effettuate dalla società "ATON per il progetto" srl e dall’associazione "Allergie e Pneumologie Infantili ODV" (risultato del contributo di circa 120 persone), espressamente destinate all'apparecchiatura radiologica. Nella mattinata di martedì 3 novembre si è tenuta una breve cerimonia alla presenza del Direttore Generale ASUFC, Massimo Braganti, il Direttore del Dipartimento Diagnostico, Massimo Sponza, il Presidente di ATON, Paolo Maltese, e il Presidente di Alpi, Mario Canciani.

Il presidente di Aton, Maltese: “L’emergenza che stiamo vivendo rappresenta una sfida drammatica e molto delicata per il nostro Paese, il suo tessuto sociale e quello produttivo. Aton continuerà ad assicurare, senza soluzione di continuità, la prestazione di servizi essenziali al funzionamento dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale. La donazione di un apparecchio radiografico da parte di ATON con i Soci Siram e Mirova è la concreta e ulteriore conferma della nostra volontà di supportare e dare un segnale di vicinanza e sostegno alle Istituzioni sanitarie per fronteggiare tutti insieme questa emergenza.

Il presidente di ALPI, Canciani: “Da 18 anni la nostra Associazione collabora con l’Ospedale e l’Università per donare nuovi strumenti. In questa occasione l’associazione ha contribuito all’acquisto dell’apparecchio radiologico per le urgenze che verrà destinato ai pazienti con infezione da Covid19 che colpisce prevalentemente l’apparato respiratorio, aspetto peculiare per la nostra realtà”. Infine il ringraziamento del Direttore del Dipartimento, Massimo Sponza, e della coordinatrice Angela Fadone: “A nome del dipartimento di diagnostica per immagini desideriamo ringraziare la società ATON, il Direttore Generale Braganti e tutti i cittadini, che tramite l’associazione ALPI, hanno contribuito a permettere la realizzazione di un’area radiologica dedicata all’emergenza biologica Covid. In questo difficile momento il contributo del privato ha permesso al Dipartimento di creare una realtà radiologica autonoma dedicata esclusivamente a pazienti positivi, opera che non sarebbe stata possibile altrimenti”.