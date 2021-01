Emergenza epidemiologica, Asugi rinnova i contratti

Asugi, a seguito della grave emergenza epidemiologica venutasi a creare in seguito alla diffusione del COVID–19, ha attivato numerose figure con contratto di somministrazione lavoro, per supportare varie Strutture aziendali richiedenti, a integrazione dei rispettivi operatori.



In mancanza di soluzioni alternative e a fronte dei carichi di lavoro oggettivamente insistenti in talune strutture aziendali, dovute al venir meno di posizioni alle dirette dipendenze aziendali in relazione a mobilità compartimentali, a congedi volontari o a intervenute quiescenze, l’Azienda ha ritenuto opportuno prorogare le posizioni di personale somministrato attualmente in essere ed in scadenza al 14 gennaio 2021: 61 profili per l’area giuliana e 28 per l’area isontina.



Sono, inoltre, stati accesi nuovi contratti di somministrazione al fine di rispondere alle esigenze di particolari strutture al fine di svolgere le attività attribuite in quanto non è possibile, al momento, utilizzare le procedure ordinarie di assunzione del personale.



Per l’area giuliana due unità lavorative come Coadiutore Amministrativo Esperto (cat. BS) dal 15 gennaio 2021 al 30 aprile 2021.

Per l’area isontina dieci unità lavorative da destinare al Dipartimento di Prevenzione, secondo le necessità che verranno indicate dalla Direzione Strategica; otto unità a favore della neo costituita Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero Gorizia – Monfalcone – Area Isontina con profili tecnico/amministrativi.