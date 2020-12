Emergenza, nuovo appello per il personale sanitario

"Dopo le richieste del 3 novembre e il sollecito del 12 dicembre, delle quali non è ancora pervenuto purtroppo nessun riscontro, volevano gentilmente chiedere al Presidente e al vicepresidente della Regione di verificare la capienza delle risorse messe a disposizione per il personale del sistema sanitario, impegnato nel contrastare direttamente o indirettamente la prima fase della pandemia Covid19, come previsto dell’accordo sulle RAR, visto l’evolversi della seconda ondata della pandemia, che purtroppo, sta mettendo nuovamente a dura prova il sistema e richiedeva un'urgente presa di posizione finalizzata a un confronto sulle criticità organizzative emerse", scrivono in una nota i rappresentanti regionali dei sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Fsi.

"Gli operatori del SSR spremuti e stanchi sopperiscono a carenze organizzative del Sistema: comunque solo grazie alla loro professionalità e spirito di abnegazione il sistema sta ancora in piedi seppur a fatica, e garantisce nonostante tutto ai Cittadini di questa Regione le cure e l’assistenza necessarie a contrastare e speriamo a sconfiggere il Covid19. Ed è proprio per questo gravoso ulteriore impegno del personale che chiedevamo con insistenza alla Regione un ulteriore sforzo economico che consentisse alle Aziende Regionali di riconoscere ai dipendenti coinvolti degli emolumenti che compensino almeno in parte l’impegno profuso per fronteggiare anche questa fase dell’epidemia.



Richiesta rimasta purtroppo ancora inascoltata. E’ stata persa un’occasione inoltre anche nell’ultima legge di stabilità regionale dove non si è voluto prevedere ulteriori risorse per tali finalità, per dimostrare vicinanza non solo a parole ai quanti a rischio quotidiano della propria vita e dei propri familiari nonostante le mancanze non hanno mai smesso di curare", conclude la nota unitaria dei sindacati della funzione pubblica.