Emergenze pediatriche, esperti in piazza a Cividale

Domenica 27 ottobre gli istruttori della Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica saranno a disposizione dei cittadini per insegnare le manovre di antisoffocamento e il massaggio cardiaco specifici per affrontare le emergenze pediatriche. L’iniziativa si svolgerà sotto la Loggia del Palazzo Comunale di Cividale del Friuli durante tutta la giornata.

“È un evento importante, che si svolge in concomitanza con altre 50 piazze italiane, che vuole formare e responsabilizzare i cittadini” afferma l’assessore alla Cultura e Pari Opportunità del Comune Angela Zappulla che conclude: “In caso di emergenza tutti possiamo fare qualcosa ed iniziative come questa ci forniscono le conoscenze indispensabili a salvare la vita dei nostri figli. Un plauso pertanto agli organizzatori ed un invito alla partecipazione”.