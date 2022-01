Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili, convenzione tra Asugi e Asfo

Asugi ha stipulato una convenzione con Asfo per l'effettuazione di prestazioni sanitarie al fine della sorveglianza e controllo di alcune Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (Tse).

Per garantire l’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, controllo ed eradicazione delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (Tse) e restituirne un quadro epidemiologico completo, è necessario procedere al prelievo di campioni di midollo allungato (tronco encefalico) che verranno analizzati in laboratorio in base per l’accertamento diagnostico di Encefalopatia Spongiforme Bovina (Bse) in tutti i bovini morti in allevamento, di età superiore ai 48 mesi; scrapie in tutti gli ovini e caprini morti in allevamento, di età superiore ai 18 mesi; il prelievo del midollo allungato è quasi impossibile da eseguire in azienda nel rispetto delle norme di biosicurezza, mentre può essere agevolmente effettuato presso l’impianto di destinazione delle carcasse.

Si è ritenuto pertanto necessario procedere alla stipula di apposita convenzione che avrà durata di un anno solare a decorrere dalla data di effettiva sottoscrizione per garantire le suddette prestazioni sanitarie, che saranno effettuate dai medici veterinari dell’Asfo. Esse consistono nell’esame delle teste ed eventuale prelievo del midollo allungato degli animali delle specie bovina, ovina e caprina morti negli allevamenti afferenti al territorio dell’Asugi, e nel successivo invio dei campioni prelevati al laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Sezione Pordenone per l’esecuzione del test rapido per l’accertamento diagnostico delle Tse.