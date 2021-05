Epilessia, in Italia colpite 600mila persone

La parola epilessia deriva dal verbo greco έπιλαμβάνειν (epilambanein) che significa “essere sopraffatti, essere colti di sorpresa”.

L’epilessia è una malattia cronica caratterizzata dalla persistente predisposizione dell’encefalo a generare crisi epilettiche, manifestazioni cliniche molto variegate, che hanno esordio improvviso, una breve durata (generalmente da pochi secondi a pochi minuti) e sono determinate da impulsi elettrici abnormi di uno o più gruppi di neuroni "ipereccitabili”.



Rappresenta una delle principali patologie neurologiche, può esordire a tutte le età, anche se i maggiori picchi d’incidenza si hanno nei bambini e negli anziani. Interessa circa una persona su 100 e si stima che in Italia ne siano affette tra le 500 e 600mila persone.



Nella maggior parte dei casi può essere ben controllata utilizzando farmaci specifici e attuando alcuni accorgimenti nella propria quotidianità, garantendo una buona qualità di vita. A tal scopo è fondamentale un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico. Per questo è importante farsi seguire da un Centro dedicato e seguire scrupolosamente le indicazioni poste dagli specialisti.



In Asugi, nell’ambito della Clinica Neurologica guidata da Paolo Manganotti è attivo ormai da molti anni il Centro per la Diagnosi e la Cura dell’Epilessia, gestito da David Stokelj e Marinella Tomaselli. L’Ambulatorio, dedicato sia alle prime visite che alle visite di controllo per il follow up dei pazienti in cronico, ha in carico circa 500 pazienti, provenienti sia dalla provincia di Trieste che da altre fuori provincia, garantisce più di 600 visite annuali.Oltre a tale attività vengono eseguiti ricoveri programmati in Clinica Neurologica per l’esecuzione della videoEEG o della High Density EEG, esami molto utili nella fase diagnostica. Sempre per quel che riguarda la fase diagnostica, in collaborazione con la locale Radiologia e con la Medicina Nucleare, i pazienti possono essere studiati con RM encefalo a 3 Tesla e con Tomografia ad emissione di positroni (PET) in modo da garantire un iter diagnostico completo.Vi è inoltre una stretta collaborazione con la Ginecologia del Burlo Garofolo per la gestione delle pazienti epilettiche in corso di gravidanza (Gravidanze a rischio).Le visite ambulatoriali possono essere prenotate tramite il CUP con impegnativa del MMG.Per quanto riguarda la SC di Neurologia dell'Ospedale di Gorizia, vengono seguiti pazienti affetti da epilessia presso l'ambulatorio dedicato (ambulatorio Epilessia).Le visite (prime visite o controlli) sono prenotabili mediante impegnativa del Medico di Medicina Generale o di altri Specialisti tramite telefonata alla nostra Segreteria (0481 592099). La richiesta di visita viene solitamente fatta nel momento in cui il paziente presenti dei sintomi, riferiti al Medico Curante o dopo accesso in PS, sospetti per crisi epilettica.Presso la struttura vengono inoltre effettuati gli accertamenti neurofisiologici per la diagnosi ed il follow-up della patologia (elettroencefalogramma standard ed elettroencefalogramma in deprivazione ipnica).