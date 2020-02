Epilessia, luci e ombre

Socrate, Alessandro Magno, Giovanna D’Arco, Pietro di Russia, Fedor Dovstoevskij e Vincent van Gogh, cosa hanno in comune tra loro? Ce lo suggerisce la colorata t-shirt con su stampati i volti di questi grandi personaggi della storia eletti a icone della Giornata internazionale dell’epilessia 2020, perchè come recita la scritta, ‘‘è una questione di Geni’’.

Il secondo lunedì del mese di febbraio di ogni anno si celebra in tutto il mondo la giornata dedicata a un male ancora oggi oggetto di pregiudizi.



Il pregiudizio fa ancora paura

Quest’anno la giornata si celebrerà lunedì 10 febbraio in tutta Italia dove sono in programma iniziative di sensibilizzazione e di informazione rivolte a tutta la cittadinanza e non soltanto a chi soffre di epilessia. Per abbattere pregiudizi, paure e diffidenza è infatti importante conoscere da vicino la malattia. Ancora troppe persone che ne soffrono si nascondono e non ne parlano apertamente per vergogna o eccessivo pudore, per timore di non essere accettati da amici e sul lavoro. Attraverso le attività di sensibilizzazione, quindi, si vuole abbattere il muro della diffidenza e raggiungere soprattutto i pazienti più reticenti.



Una sindrome ‘ammiccante’

A Udine, lunedì 10 febbraio, alle 17, presso la Sala Perraro dell’Ospedale Civile Santa Maria della Misericordia, si terrà una serata di approfondimento dal titolo ‘Di luci e di ombre: istantanee sull’epilessia’ organizzata da LICE (www.fondazionelice.it) in collaborazione con l’Associazione Epilessia Fvg AICE (www.epilessiafvg.com), il sostegno dell’Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale ASU FC e del Comune di Udine. La dottoressa Giada Pauletto introdurrà la serata che prevede gli interventi di Christian Lettieri ‘Cos’è la fotosensibilità?’, Annacarmen Nilo che parlerà di ‘Una sindrome “ammiccante”; Alberto Moretti ‘Un altro tipo di fotosensibilità. Un progetto di narrativa fotografica’. E poi Rossella Zanetti e Giovanni Crichiutti parleranno di “Quelle strane lucine: le epilessie fotosensibili nel bambino”; Marco Belluzzo e Pierluigi Dolso “Dalle discoteche al cubo di Rubik: epilessie fotosensibili ed epilessie riflesse nell’adulto” e infine Gian Luigi Gigli chiuderà la serata con l’intervento intitolato “Il senso della Luce: la mistica di Hildegard von Bingen”.



Sul territorio

Associazione Epilessia Fvg

via Martignacco n. 146 33100 Udine

tel. 0432 542868

cell. 331 2801671