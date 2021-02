Epilessia, Udine si colora di viola nella sua giornata

Udine si è accesa di viola, come tradizione, in occasione della Giornata internazionale dell'epilessia, per sensibilizzare le persone su questa malattia e i trattamenti sanitari possibili. L'assessore alla Sanità Riccardo Riccardi ha condiviso un post su Twitter.

💜Una bellissima #Udine illuminata di viola per la giornata mondiale sull'#epilessia: un'opportunità importante per sensibilizzare tutti su questa malattia e i possibili trattamenti.



Scopri di più 👉🏻 https://t.co/DKHfKHffVa #epilepsyday #GiornataMondialeEpilessia #8febbraio pic.twitter.com/tv5E9CdEkb — Riccardo Riccardi (@Riccardi_FVG) February 8, 2021

Ieri, 8 febbraio, si è svolto online un incontro dedicato alla patologia e a tematiche quotidiane di attualità per chi soffre di questa malattia. Tra gli argomenti trattati anche la pandemia e i vaccini anti-Covid per i pazienti epilettici.



“I pazienti che soffrono di epilessia si sono dimostrati resilienti – afferma Giada Pauletto, neurologa della Soc di Neurologia dell'ospedale di Udine e consigliere regionale della Lice -. Hanno tollerato le restrizioni e le difficoltà legate alla pandemia, così come la mancanza di continuità ambulatoriale, l'accesso agli esami reso più difficile e l'isolamento”.



Associazione Epilessia Fvg

via Martignacco n. 146

33100 Udine



tel. 0432 542868

cell. 331 2801671

e-mail: associazione@epilessiafvg.com