Epilessia, usciamo fuori dall’ombra

Convivere con l'epilessia, si può, anche in piena pandemia. Soffrire di epilessia non significa più dover nascondere la malattia per timore di pregiudizi e vivere nell'ombra, ma affrontare un percorso che, seppur complesso, non compromette le relazioni personali, l'attività lavorativa e la vita sociale.

Il Covid, però, ha indubbiamente reso più complicati il lavoro, le relazioni, limitando la socialità, pesandoo in particolare sui pazienti che convivono con patologie croniche come l'epilessia.

“I pazienti che soffrono di epilessia si sono dimostrati resilienti – afferma Giada Pauletto, neurologa della Soc di Neurologia dell'ospedale di Udine e consigliere regionale della Lice -. Hanno tollerato le restrizioni e le difficoltà legate alla pandemia, così come la mancanza di continuità ambulatoriale, l'accesso agli esami reso più difficile e l'isolamento”.



Una giornata di confronto



Focus su scuola, pandemia e patente

SUL TERRITORIO

La Lega italiana contro l’Epilessia (LICE -) sezione Triveneto, in collaborazione con l’associazione Fuori dall’Ombra (), la partecipazione di Associazione Epilessia Fvg () e Intervallo Libero Associazione Epilessia Veneto (),I pazienti potranno contattare direttamente gli esperti epilettologi e porre loro domande scritte sugli argomenti proposti, attraverso la chat sulla piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi, inviando una mail all’indirizzo iscrizioni@fuoridallombra.org.Dalle 14 alle 15 si parlerà di 'Epilessia e scuola' con Francesca Darra (Verona) e Alessandro Iodice (Trento). Question time con Paolo Bonanni (la Nostra Famiglia, Conegliano), Marilena Vecchi (la Nostra Famiglia Padova-Vicenza), Lucio Parmeggiani (Bolzano), Samuela Bugin (Vicenza). Modera Stefano Sartori (Padova).Dalle 15 alle 16, si parlerà di 'Epilessia e Coronavirus' con Giada Pauletto e Annacarmen Nilo (Udine) con un approfondimento dedicato ai vaccini anticovid che, come conferma la Lice non presentano controindicazioni per i pezienti epilettici. Question time con Christian Lettieri (Udine), Marco Belluzzo (Udine), Pierlugi Dolso (Udine), David Stokelj (Trieste), Greta Macorig (Gorizia), Barbara Cruciatti (Podenone). Modera Filippo Dainese (Venezia).Alle 16 alle 17, incontro conclusivo per parlare di 'Epilessia e patente' con Alessia Peretti (Vicenza) e Federica Ranzato. Question time con Tiziano Zanoni (Verona), Concetta Luisi (Padova), Fabrizio Rinaldi (Merano), Natascia Casula (Mestre), Anna Baldan (Dolo-Mirano), Monica Zamagni (Rovigo). Modera Marzia Ottina (Padova).

tel. 0432 542868

cell. 331 2801671

e-mail: associazione@epilessiafvg.com