Escalation di aggressioni negli ospedali friulani, ma poche denunce

Escalation di aggressioni a personale sanitario nei presidi ospedalieri della regione. Il Friuli Venezia Giulia, infatti, non è immune dal fenomeno ben noto a livello nazionale e che in Campania vedrà l'introduzione delle telecamere a bordo delle ambulanze. Stanno infatti cominciando ad arrivare le prime segnalazioni. Il fenomeno, anche in regione, è presente già da qualche tempo, ma rimane ancora troppo sottotraccia.

Chi ne è vittima preferisce evitare di far conoscere l’accaduto, per una sorta di rassegnazione ma anche per paura di poter subire ritorsioni da parte di chi è stato denunciato.

Non si tratta di casi come quelli segnalati in Campania per i quali il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, intende attivare dal 15 gennaio le prime telecamere sulle ambulanze, ma certamente l’attenzione va tenuta alta. L’Ordine dei medici di Udine ha attivato un paio di corsi di formazione per consentire a chi lavora di bloccare sul nascere le aggressioni sia fisiche sia verbali, prevedendo le possibili reazioni degli assistiti.

Secondo il dottor Vito Cortese, che all’interno dell’Ordine dei medici di Udine si occupa di formazione del personale sanitario, misure come quelle decise per Napoli o blindare i posti deputati alla salute non sono sufficienti a instaurare relazioni più sicure se mancano una campagna di educazione e l’attenzione all’aspetto psicologico.

Dal canto suo il segretario regionale dell’Anao, Valtiero Fregonese, sottolinea che in Fvg il personale più esposto, oltre a chi fa le guardie mediche, è quello dei pronto soccorso da dove gli sono giunte segnalazioni anche in passato. Il sindacato punta sul patto che deve essere siglato tra medici e cittadini, partendo dal presupposto che le aggressioni nei confronti del personale sanitario sono pericolose. E conclude: “Chi attacca i sanitari colpisce anche se stesso”.