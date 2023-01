Esenzioni del ticket, AsuGi potenzia gli sportelli

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina comunica le sedi e gli orari per il rilascio/rinnovo delle esenzioni ticket per status e reddito in vigore dal 2 gennaio 2023.

Per l'area giuliana, le sedi e gli orari in vigore dal 2 al 27 gennaio 2023, saranno i seguenti:

CUP Ospedale Maggiore: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17

Distretto 1 – Opicina: lunedì e giovedì dalle 13 alle 15

Distretto 1 – Aurisina: martedì dalle 8.30 alle 11.30

Distretto 3 – Muggia: lunedì e mercoledì dalle 12 alle 15

Distretto 3 – Valmaura: martedì e venerdì dalle 12.30 alle 14.30

Distretto 4 – San Giovanni: martedì e giovedì dalle 10. alle 12.

L'ufficio esenzioni dell’Ospedale Maggiore sarà potenziato con ulteriori due sportelli.

Si ricorda inoltre, che rimane sempre valido il percorso consolidato di accesso diretto presso la S.C. Prestazioni sanitarie e attività sociosanitarie sede di via Farneto per le microaree, Caritas e Ics.

Per l'area isontina, le sedi e gli orari in vigore dal 2 gennaio 2023, saranno i seguenti:

CUP Ospedale di Gorizia: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.

CUP Ospedale di Monfalcone: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.

Distretto di Grado: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30, lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16.

Distretto di Cormons: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.30

Distretto di Gradisca: da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.15 lunedì pomeriggio dalle 13.30 alle 14.30

Mossa: lunedì – mercoledì - venerdì dalle 8.30 alle 9.30

Ass. la Salute di Lucinico: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.

Per ulteriori informazioni rimangono a disposizione dell’utenza gli Uffici Relazioni con il Pubblico dell’Area Giuliana e Isontina e il Numero Verde sanità di AsuGi 800991170 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13).