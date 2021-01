Esenzioni ticket, come richiedere il rilascio e il rinnovo

I cittadini che per motivi di reddito hanno diritto all'esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie, posso autocertificare la propria condizione presentandosi allo sportello dell'Azienda Sanitaria di appartenenza. Gli utenti già esentati devono comunicare eventuali variazioni della situazione reddituale ma, in caso di situazione invariata, la durata delle autocertificazioni già presentate è stata prorogata al 31 marzo 2021, allineandola alla scadenza delle certificazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).



Sedi e orari per il rilascio/rinnovo delle Esenzioni ticket per status e reddito in vigore dal 4 gennaio 2021.

Per l'Area Giuliana, le sedi e gli orari per il rilascio/rinnovo delle Esenzioni ticket per status e reddito in vigore dal 4 al 31 gennaio 2021, saranno i seguenti:

CUP Ospedale Maggiore > da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 13:00 – Lo sportello è stato potenziato con tre operatori.

Distretto 1 - Opicina > lunedì e giovedì dalle 11:00 alle 13:00

Distretto 1 - Aurisina > venerdì dalle 9:00 alle 11:00

Distretto 3 - Muggia > da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 14:30

Rimangono sempre valide le modalità d'invio della richiesta di esenzione ticket tramite FAX, come indicato nel sito dell'ASUGI.

Inoltre, che rimane sempre valido il percorso consolidato di accesso diretto presso la Direzione CUP di via Nordio per le MICROAREE, CARITAS e ICS.

Per l'Area Isontina, le sedi e gli orari per il rilascio/rinnovo delle Esenzioni ticket per status e reddito in vigore dal 4 al 31 gennaio 2021 saranno i seguenti:

CUP Ospedale di Gorizia > da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 19:00

CUP Ospedale di Monfalcone > da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 19:00

Distretto di Grado > da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:30 lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00

Distretto di Cormons > da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 13:30

Distretto di Gradisca > da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 12:15 lunedì pomeriggio dalle 13:30 alle 14:30

Mossa > lunedì – mercoledì - venerdì dalle 8:30 alle 9:30

Ass. la Salute di Lucinico > da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00