Esenzioni ticket, non sarà più necessario rivolgersi al Cup

Il cittadino potrebbe non presentarsi agli sportelli del Cup per chiedere l'esenzione dal ticket sanitario in quanto il sistema regionale già contiene in automatico queste informazioni. Lo ha affermato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione presentata da un consigliere di opposizione.

In particolare l'esponente dell'Esecutivo ha spiegato che, per migliorare la situazione attuale su questo argomento, è allo studio l'attivazione di un sistema automatico di bilanciamento delle banche dati presenti sul sistema del ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) e in quello dell'anagrafe regionale. Ciò permetterebbe di eliminare la scadenza annuale per coloro ai quali gli uffici ministeriali hanno riconosciuto la stessa esenzione negli ultimi anni. Resterà invece a carico dei cittadini l'onere di dichiarare eventuali variazioni di reddito che non li rendano più esenti.

Per portare la popolazione a conoscenza di questa procedura, sarà attuata una campagna informativa con cui si avvertiranno i cittadini che i dati recuperati dal Mef consentono al sistema di conoscere la loro esenzione senza doversi recare agli sportelli per l'autocertificazione, a meno di variazioni dello stato.

Inoltre la Regione ha fatto presente che si provvederà a sensibilizzare i medici di medicina generale a recuperare l'esenzione sull'anagrafica della propria cartella, senza richiedere l'attestazione cartacea. Nel solo caso in cui il paziente sostenga di essere esente per reddito e questa attestazione non risulti presente sul sistema del medico, allora l'interessato dovrà recarsi allo sportello per l'autocertificazione.