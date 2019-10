Esercito e Cro alleati contro i tumori

E’ frutto della ormai consolidata, solidale e produttiva collaborazione tra Esercito Italiano e Cro di Aviano, il convegno medico sul tema “Celiachia e tumori del tenue, cisti neoplastiche del pancreas e cancro del pancreas, Net e Gist” che si è svolto oggi nella Caserma Mittica di Pordenone, sede della 132^ Brigata corazzata “Ariete”.

L’evento, rivolto agli Ufficiali medici delle Forze armate che operano nel territorio del Triveneto e ai medici del Servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, ha visto la partecipazione del direttore scientifico del Cro, Silvia Franceschi, del Comandante della Scuola di sanità e veterinaria dell’Esercito Italiano, brigadier generale Luigi Maria D’Anna e del presidente dell’Ordine dei medici di Pordenone, Guido Lucchini.

“La collaborazione tra il Centro di riferimento oncologico di Aviano e l’Esercito – ha fatto sapere il Direttore generale del Cro, Aldo Mariotto - è per noi motivo di orgoglio e di stimolo, grazie al confronto ormai ben strutturato tra i nostri medici e ricercatori e la 132^ Brigata corazzata ‘Ariete’. Ci fa dunque particolare piacere festeggiare proprio in questa occasione una ricorrenza per noi molto significativa, come il trentennale dalla creazione della struttura di Gastroenterologia oncologica al Cro”.