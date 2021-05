Prende avvio oggi, venerdì 7 maggio, alle 14.30 il nuovo progetto che la struttura creata dall’Associazione de Banfield per i caregiver “CasaViola” ha voluto espressamente dedicare agli operatori dell’assistenza, con il corso a cadenza mensile “Esperienze: la voce di chi cura per lavoro”.

Da trent’anni al fianco degli anziani fragili e di chi si prende cura di loro, l’Associazione de Banfield sa bene quanto possa essere faticoso e complesso il carico assistenziale, soprattutto se accompagnato da disturbo neurocognitivo. Occuparsi di una persona con Alzheimer, o altre forme di demenza, è difficile, anche quando lo si fa professionalmente, e richiede una buona conoscenza della patologia e di quelle tecniche necessarie a garantire il benessere non solo della persona malata, ma anche di coloro che la circondano.

Anche gli operatori dell’assistenza possono trovarsi spaesati di fronte a questo compito. Così CasaViola ha scelto di proporre un nuovo gruppo pensato proprio per loro, i cosiddetti “caregiver formali”. Si tratta di un’occasione di confronto tra professionisti, per parlare della cura della persona con deterioramento cognitivo e delle necessità ad essa correlate, senza tralasciare gli aspetti emotivi che questo delicato ruolo fa emergere.

Gli incontri si terranno ogni mese online sulla piattaforma digitale di CasaViola. A condurli un’infermiera professionale, che, accompagnata da un co-conduttore diverso per ogni appuntamento (psicologo, assistente sociale, consulente familiare), esplorerà i più importanti aspetti della presa in carico della persona con deterioramento cognitivo, per offrire agli operatori dell’assistenza la possibilità di affrontare ogni possibile difficoltà legata al loro ruolo.

Per partecipare basta andare su www.caregiveracademy.it, creare un account e iscriversi al corso.