Euro&Promos cerca personale

Infermieri professionali e operatori socio-sanitari in tutto il Nord Italia cercasi. La Cooperativa Euro&Promos Social Health Care, con sedi a Roma e Udine, grazie a recenti aggiudicazioni sia presso strutture pubbliche che private, è alla ricerca di profili qualificati, offrendo contratti a tempo indeterminato full time. Per i candidati scelti da fuori regione, l’azienda offre anche alloggio per i primi mesi di contratto.

Euro&Promos Social Health Care Soc. Coop nasce nel 1996 e nel 2016 prende la sua attuale denominazione. Grazie all’attività di oltre 850 collaboratori qualificati, si occupa della gestione integrata di strutture residenziali (RSA, Residenze Protette, Case di Riposo) e servizi di assistenza domiciliare per anziani e diversamente abili. Offre inoltre servizi socio-sanitari e riabilitativi, oltre ad attività di animazione, socializzazione e servizi educativi-ricreativi per minori.

La Cooperativa è certificata UNI 10881:2013 Servizi-Assistenza residenziale agli anziani, ed ha ricevuto il Marchio Qualità&Benessere per alcune strutture. La Responsabilità sociale è certificata dalla SA8000.

"Mediare tra i bisogni del cliente e le risorse globalmente disponibili, offrendo servizi ad alto valore aggiunto, al fine di promuovere il benessere della collettività" è la mission, che riassume l’approccio aziendale, rivolto al miglioramento continuo. L’organizzazione del servizio infatti prevede un coordinatore per ogni struttura, oltre all’Area Manager a disposizione dell’equipe di struttura, delle famiglie e del Committente. Spirito di partnership e professionalità contraddistinguono tutto il team, dagli operatori attivi nelle strutture fino alle funzioni presso l’Headquarter.

La struttura organizzativa specializzata e l’esperienza sul campo, unita al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali, permettono di mantenere sotto controllo il Virus all’interno delle strutture gestite dalla Cooperativa, che, senza dubbio sta mettendo a dura prova tutto il settore. Tuttavia gli operatori hanno a disposizione supporto tecnico e psicologico, fondamentali per lo svolgimento di questo importante e prezioso mestiere.

Per informazioni: 0432/603605 - segreteriapersonale.shc@europromos.it

Tutte le posizioni aperte su: www.europromos.it