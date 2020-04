Euro&Promos dona 250 camici all'ospedale

Oggi, Euro&Promos FM S.p.A., società di Udine specializzata nel facility managementche impiega oltre 6mila persone impegnate in tutta Italia nel cleaning e sanificazioni, ha consegnato in donazione 250 camici per rischio biologico all’Azienda Sanitaria Friuli Centrale di Udine, da destinare al personale che opera nel reparto di malattie infettive. La consegna dei dispositivi di protezione individuale è avvenuta alle 11,alla presenza del direttore generale, dottor Massimo Braganti, presso l’atrio dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. I camici sono arrivati e sono già nel magazzino dell’Ospedale pronti all’uso.



“Non possiamo che ringraziare Euro&Promos per la donazione e per il supporto continuo che ci viene fornito – dichiara il girettore generale - gesti come questi continuano a darci forza nell’emergenza e a fornirci fondamentali DPI per la sicurezza dei nostri operatori. Questo ci permette di allentare la tensione, dare respiro agli operatori maggiormente coinvolti finora ed effettuare anche la necessaria formazione in previsione di una possibile seconda ondata, facendoci quindi trovare pronti per una eventuale nuova necessità. Dovremo mantenere alto il livello di attenzione. L’utilizzo dei DPI, congiuntamente all’osservanza di tutte le prescrizioni previste dai protocolli in essere, deve essere rispettato per sconfiggere il virus”.



“Con questo piccolo gesto – afferma l’amministratore delegato di Euro&PromosFM S.p.A.,– vogliamo manifestare la nostra vicinanza e la grande riconoscenza per quanto l’Azienda Sanitaria e tutto il personale sta facendo per la nostra comunità e per la nostra gente. Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus il personale è al lavoro instancabilmente negli ospedali, con spirito di sacrificio e di devozione, a tutela della nostra salute. Riteniamo che debba essere alto il senso di responsabilità di tutto il mondo industriale. L’unione delle forze è fondamentale in questo momento. Ognuno a modo suo sta dando supporto a queste persone che ci stanno difendendo con grande coraggio”.