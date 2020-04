Evergreen Life Products sostiene le terapie intensive

Evergreen Life Products, l'azienda friulana che grazie a una rete di quasi 20 mila incaricati di vendita commercializza prodotti per il benessere della persona a base di Olivum®, il suo brevettato Infuso di Foglie d’Olivo, sta affrontando l'emergenza Covid-19 cogliendo le sfide del momento e riorganizzato le metodologie di lavoro. Un nuovo approccio che sfrutta le capacità relazionali degli incaricati e gli strumenti di comunicazione più avanzati e che, a marzo 2020, ha permesso di registrare 5 mila nuovi clienti con un picco di richieste per quanto riguarda gli integratori alimentari.

Luigi Pesle, Vice Presidente di Evergreen Life Products, afferma: “L’attività di network marketing è ‘smart’ per definizione: non ci sono uffici, orari, luoghi fisici che si è costretti a frequentare. Di conseguenza è un’attività che si può adattare a situazioni straordinarie come quella che stiamo purtroppo vivendo e che, grazie all’uso della tecnologia, può essere assolutamente portata avanti".

In situazioni come quella contingente, infatti, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale, permettendo all’azienda di mantenere un contatto con i propri incaricati e dando a questi ultimi la possibilità di farlo con i clienti. La vicinanza tradizionale viene trasformata in una vicinanza mediata da nuovi canali e “con sorpresa e piacere, riscopriamo un calore umano che non si ferma davanti ad uno schermo”, afferma Claudia Pesle, Direttore Generale dell’azienda, che continua: “la sfida principale è stata quella di adattare la propria quotidianità al momento storico. La nostra attività è fatta anche di importanti momenti di condivisione in cui ci si ritrova fisicamente (party, meeting, corsi di formazione, eventi), di appuntamenti e di relazioni, che vengono meno in questo momento in cui la regola è quella di mantenere, letteralmente, le distanze. Abbiamo subito preparato soluzioni alternative che compensassero l’impossibilità di riunione fisica come appuntamenti online organizzati dall’azienda, corsi online su come riformulare e riorganizzare l’attività e video tutorial per insegnare l’utilizzo di alcuni strumenti tecnologici. Abbiamo anche lanciato il nostro progetto di podcast (https://anchor.fm/evergreen-life-products), delle pillole che i nostri incaricati possono ascoltare quando preferiscono per approfondire i temi legati alla cura di sé e al network marketing".

Per i dipendenti occupati in azienda sono state adottate, ove possibile, soluzioni di smart working mentre le risorse impegnate in magazzino e produzione operano con turni che evitano assembramenti e rispettano tutte le misure di sicurezza richieste, come l’utilizzo di guanti, mascherine, disinfettanti e distanze di sicurezza.

La produzione, infatti, sta continuando regolarmente per Evergreen Life, così come le spedizioni e le consegne dei prodotti. “Nel mese di marzo abbiamo registrato 5.000 clienti in più ed un sensibile aumento di ordini, in particolare per quanto riguarda il nostro prodotto di punta Olife, un integratore alimentare composto al 93% da Infuso di Foglie d’Olivo, tra i più potenti antimicrobici naturali. Anche la nostra crema mani e lo spray nasale a base di Olivum®, così come il deodorante per ambienti Olisan hanno ottenuto un gran successo, essendo prodotti al momento molto ricercati dai nostri clienti per le loro proprietà, tra cui quella igienizzante.

L’azienda comunica inoltre che chiuderà il bilancio 2019 con una crescita a doppia cifra (nel 2018 il fatturato è stato di oltre 17 milioni di euro). “Questi dati e tutte le strategie messe in campo in questo particolare momento, ci permettono di continuare a trasmettere positività a tutti i nostri clienti, dimostrando che Evergreen Life rimane attiva e trova nella crisi nuove opportunità”. – dichiara Luigi Pesle, che aggiunge – “La nostra azienda è nata con la missione di trasmettere benessere, fisico ed economico ai nostri clienti e collaboratori. Nonostante le difficoltà, questo è il momento per perseguire con ancora più dedizione questo importante obiettivo".

Consapevole dell’emergenza sanitaria che sta affliggendo il Paese e potendo contare sulla virtuosità della sua rete di Incaricati alle Vendite, Evergreen Life, attraverso la sua Fondazione, ha organizzato una raccolta fondi destinata ai reparti di terapia intensiva degli ospedali della Regione Lombardia. Sono stati raccolti 15mila euro, donati al conto corrente “Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus”, provenienti dalle quote d'iscrizione degli Incaricati ad un corso di formazione promosso dall'azienda.