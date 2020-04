Ex esposti amianto, non bloccare la prevenzione

"Desta forte preoccupazione l’assenza, nei provvedimenti finora deliberati dalla Regione nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, l’assenza di misure speciali a tutela dei lavoratori esposti all’amianto". È quanto dichiarano, alla vigilia della Giornata mondiale dedicata alle vittime dell’amianto (28 aprile), il segretario regionale del Sindacato pensionati Cgil Roberto Treu, assieme al responsabile amianto Stefano Borini.

"Questa epidemia – osservano i due esponenti dello Spi – comporta rischi molto più alti per chi ha un passato di esposizione all’amianto, come dimostra purtroppo il forte incremento della mortalità tra chi è già affetto da patologie asbesto correlate. In particolare c’è il problema dell’accesso ai servizi di prevenzione, tuttora sospesi, e della fornitura dei dispositivi di protezione individuale, a cominciare dalle mascherine, che dovrebbe tenere conto della situazione specifica degli ex esposti". Da qui l’appello a un "cambio di passo concreto" verso gli ex esposti.