Farmacie aperte, ma rispettando la sicurezza

Lo svolgimento del servizio di assistenza farmaceutica potrà avvenire anche a battenti chiusi per le farmacie del Friuli Venezia Giulia. La Regione ha confermato la disposizione, in vigore da oggi e per tutto il periodo strettamente necessario per il superamento della pandemia da Covid-19.

"Le farmacie restano aperte, ma con ma la massima attenzione alla sicurezza per gli utenti e per gli operatori", spiega Federfarma. "La decisione assunta dalla Regione era auspicata e attesa. Il servizio anche nei casi in cui si svolgerà a battenti chiusi, sarà assicurato con la massima disponibilità e con il consueto impegno per aiutare e assistere i pazienti".

"Sempre al fine di garantire la sicurezza e ridurre le occasioni di contagio, le farmacie hanno dato la loro disponibilità per tutta la durata dell’emergenza alla stampa del promemoria della ricetta al fine di facilitare l’attività del medico e per evitare visite in ambulatorio per le prescrizioni ripetitive. Resta ancora aperta la criticità per la mancanza dei Dispositivi di protezione, che al momento non sono disponibili in quantità sufficiente per tutti gli operatori sanitari e in particolare per i farmacisti".