Per affrontare la fase due? Servono più tamponi. L'invito arriva dalla Fondazione Gimbe che, dall'inizio della pandemia, monitora i numeri del contagio e fotografa la situazione nelle varie Regioni. Proprio il numero dei test eseguiti nei singoli territori rappresenta, in base all'ultimo studio Gimbe pubblicato su Quotidiano Sanità, una 'variabile impazzita', con evidenti disparità lungo lo Stivale.

Secondo gli ultimi dati della Protezione civile (riferiti al 6 maggio), infatti, in Italia sono stati effettuati complessivamente 2.310.929 tamponi, il 33% dei quali riferito a test di controllo sugli stessi soggetti. Il gap territoriale, però, è davvero notevole: si va dai 222 tamponi al giorno ogni 100mila abitanti nella Provincia di Trento ai soli 37 ogni 100mila della Puglia.

Nel mezzo? Ci sono situazioni diverse, che la Fondazione Gimbe ha suddiviso per classi. Nessuno si colloca in quella dei 'secchioni', la classe 1 (più di 250 tamponi ogni 100mila abitanti al giorno). Nella classe 2 (tra 130 e 229 test) dopo Trento, troviamo la Valle D'Aosta con 192, Bolzano con 170, il Veneto con 166 e il Friuli Venezia Giulia con 157 test quotidiani ogni 100mila abitanti, pari a 1.904 tamponi in media al giorno, ma con un 63,5% di 'tamponi diagnostici'.

Nella classe 3 (100-129 tamponi) troviamo Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria e Liguria; nella classe 4 (60-99) Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Molise, Abruzzo e Lazio; nell'ultima fascia, infine, con meno di 60 test ogni 100mila persone al giorno, ci sono Sardegna, Calabria, Campania, Sicilia e Puglia.

"Le nostre analisi effettuate sugli ultimi 14 giorni – spiega il Presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta – forniscono tre incontrovertibili evidenze: innanzitutto, si conferma che circa un terzo dei tamponi sono di controllo; in secondo luogo, che il numero di tamponi per 100.000 abitanti/die è molto esiguo rispetto alla massiccia attività di testing necessaria nella fase due; infine, esistono notevoli variabilità regionali sia sulla propensione all’esecuzione dei tamponi, sia rispetto alla percentuale di tamponi diagnostici".

“Alla luce di questi dati – conclude Cartabellotta – da un lato richiamiamo tutte le Regioni a implementare l’estensione mirata dei tamponi diagnostici, dall’altro chiediamo al Ministero della Salute d'inserire tra gli indicatori di monitoraggio della fase due uno standard minimo di almeno 250 tamponi diagnostici al giorno per 100.000 abitanti. Il Governo, infatti, oltre a favorire le strategie di testing, deve neutralizzare comportamenti 'opportunistici' delle Regioni, che potrebbero ridurre la diagnosi di nuovi casi per evitare il rischio di nuovi lockdown”.

Proprio sul numero dei tamponi, il governatore Massimiliano Fedriga e il vicepresidente Riccardo Riccardi ieri hanno fotografato la situazione regionale. In Fvg sono stati eseguiti oltre 82mila tamponi, "ma per la fase due – ha aggiunto il governatore, evidenziando proprio i dati dello studio Gimbe – puntiamo ad aumentare sensibilmente il numero di test che potremo eseguire quotidianamente, arrivando fino a 6-7mila test processati al giorno”.