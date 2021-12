Federsanità Anci Fvg compie 25 anni

“E' necessario creare un piano straordinario di promozione di salute per superare anche gli scettici dei vaccini. Penso che Federsanità Anci Fvg sia il miglior partner che la Regione possa trovare anche in quest’occasione con cui avere un confronto proficuo per lo sviluppo del benessere della comunità del Friuli Venezia Giulia", così il vicepresidente della Regione e assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi, è intervenuto, nei giorni scorsi, alla riunione del Direttivo regionale di Federsanità Anci Fvg. "La mia gratitudine e riconoscenza a tutti i 46 soggetti associati in rappresentanza del sistema sanitario e sociosanitario regionale che ho potuto salutare personalmente, collegato in videoconferenza con il comitato direttivo e assemblea generale".

“Una sfida vitale e strategica per il presente e futuro di tutti noi, che Federsanità Anci Fvg condivide e si impegnerà a realizzare insieme ad Anci Fvg, ai Comuni, alle Aziende sanitarie, alle Asp e Case di Riposo e a tutti i soggetti del territorio, nonché tramite le reti e alleanze sviluppate con i professionisti, il mondo dell’associazionismo, del volontariato e il Terzo settore”, ha dichiarato il presidente, Giuseppe Napoli.

La riunione del Direttivo per i 25 anni dalla costituzione dell’Associazione (11 dicembre 1996), è stata molto partecipata. 25 anni di attività ricchi di progetti e iniziative per promuovere salute, prevenzione, integrazione tra i sistemi sanitario e sociosanitario regionale. Un percorso di crescita in linea con le esigenze delle comunità locali, sempre in collaborazione con Anci Fvg - come ricordato dal presidente Dorino Favot - che ha attribuito, dall'inizio, all’associazione la delega per i temi della salute e sociale.

Al riguardo Napoli ha ringraziato tutti i 46 associati (l’ultimo, in ordine di tempo, la Casa di Riposo di San Quirino) che collaborano per iniziative, scambio di informazioni ed esperienze, proposte e contributi, a livello tecnico e politico, su temi, quali la Riforma per il SSR, il Piano regionale per le fragilità, il percorso di riqualificazione delle strutture residenziali per anziani, i progetti quali “Fvg in Movimento - 10mila passi di Salute”, la formazione delle ASP sui temi della contabilità (questi ultimi due sostenuti dai contributi regionali).

Tra i presenti (via web), amministratori locali e dirigenti del SSR e delle strutture per anziani, il presidente dell’ordine dei giornalisti Fvg, Cristiano Degano, componente del Direttivo di Federsanità Anci Fvg, in qualità di esperto,già assessore regionale alla Salute, presente alla riunione costitutiva, nel dicembre 1996.