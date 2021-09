Federsanità Anci Fvg, focus sulle piccole case di riposo comunali

Si è tenuta, nei giorni scorsi, a Valvasone Arzene, nella sede della Fondazione Opera Colledani – Bullian, un'importante riunione promossa da Federsanità Anci Fvg con i rappresentanti e dirigenti delle Aziende pubbliche servizi alla persona e case di riposo comunali associate di "minori dimensioni" (numero di posti letto inferiore a 60), ma non solo. Complessivamente, oltre alle Aziende Sanitarie, Irccs e ai rappresentanti dei Comuni, sono associate a Federsanità Anci Fvg 22 Asp, 11 case di riposo comunali, due Consorzi, due Fondazioni e Federfarma Fvg.

Dopo i saluti del Presidente di Federsanità Anci Fvg, Giuseppe Napoli, del coordinatore del Gruppo di Lavoro Asp e Case di Riposo comunali, Giovanni Di Prima, del Sindaco di Valvasone Arzene, Markus Maurmair ,e del Presidente della Fondazione Opera Colledani Bulian, Enzo Gisonni, sono intervenuti (in presenza e via web), per le case di riposo comunali i sindaci di Gemona, Roberto Revelant, Mortegliano, Roberto Zuliani, Aiello del Friuli, Andrea Bellavite e il coordinatore delle case di riposo comunali, Renato Barbalace, vice sindaco di Tricesimo.

Quindi, il Presidente dell’Asp Sirch di San Pietro al Natisone, Marcello Franz e il direttore dell'Asp Casa Lucia di Pasiano di Pordenone, presenti anche il direttore dell'Asp Istituto regionale per i ciechi Rittmeyer di Trieste, Elena Weber e il segretario comunale di Mortegliano, Sandro Gori.

"La riunione ha di fatto avviato una serie di approfondimenti con chi rappresenta e gestisce quelle strutture che sono state in prima linea nella fase dell'emergenza Covid e successivamente, principalmente per le perdite umane e poi per la necessità di rivedere organizzazione, personale, spazi e servizi al fine di garantire elevati standard di qualità per l'assistenza agli ospiti e i rapporti con i loro familiari”, ha dichiarato Napoli.

“Oggi, che grazie alle vaccinazioni gli effetti devastanti della pandemia sono stati ridotti sul fronte sanitario - ha concluso - è importante ricostruire, rafforzando i servizi socio sanitari e il Sistema Salute sul territorio, insieme a tutti gli Associati, Comuni e Aziende sanitarie, alla Regione e agli altri soggetti di questa Rete fondamentale per i cittadini (medici di medicina generale, mondo della Cooperazione associazioni, etc.)".

Per le realtà più piccole per numero di posti letto, fondamentali per le consolidate sinergie con le comunità locali e il territorio, Napoli, ha confermato l'impegno di Federsanità Anci Fvg, sulla base delle passate esperienze e modalità operative (reti e sinergie), per rappresentare adeguatamente alla Regione le proposte condivise "dal basso". Peraltro - ha evidenziato - lo stesso modello della Fondazione di Valvasone - Arzene può essere di interesse anche per altre realtà".

Con tali finalità Federsanità Anci Fvg ha attivato un puntuale monitoraggio per approfondire la situazione attuale delle Strutture residenziali e semiresidenziali per le persone anziane e non autosufficienti associate, al fine di concordare proposte utili e un documento comune, a tutto vantaggio della qualità di vita delle persone ospitate nelle strutture, delle loro famiglie, del personale e delle comunità.