Federsanità Anci Fvg rilancia il Sistema Salute regionale

“Rafforzare e valorizzare i servizi sul territorio, nell’ottica dell’integrazione sociosanitaria, in particolare per le persone più fragili e non autosufficienti, quali anziani, disabili, bambini, sono gli obiettivi prioritari che accomunano Federsanità Anci Fvg e la XXII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati”, ha detto l'onorevole Roberto Novelli, vice sindaco di Cividale, in occasione della riunione del Comitato Direttivo presieduto da Giuseppe Napoli.

Novelli, dopo aver apprezzato il ruolo dell’associazione, a livello regionale e nazionale, si è detto, tra l’altro, favorevole ai progetti personalizzati per la continuità delle cure e dell’assistenza, per la residenzialità innovativa, l'integrazione con i servizi sociosanitari, la medicina sul territorio e la domiciliarietà. "Tutti temi che – a suo avviso - meritano risposte sempre più adeguate e urgenti".

A inizio lavori, il Direttivo ha ratificato, all'unanimità, le adesioni delle due case di riposo comunali di Trieste, 'Residenza E. Gregoretti e Centro per l'Anziano, per cui è intervenuto l’assessore Carlo Grilli. "Salgono così a 11 le Case di Riposo comunali associate che si aggiungono alle 22 Asp", ha commentato Napoli.

Quindi, sempre con voto unanime, sono stati cooptati negli organismi direttivi il direttore di AsuFc, Denis Caporale, il Presidente dell’Asp La Quiete di Udine, Alberto Bertossi, e i presidenti delle Asp di Tolmezzo, Flavio Cuzzi, Spilimbergo, Francesco Maiorana, e della Fondazione Morpurgo-Hofmann di Udine, Lorenzo Bosetti.

E’ poi intervenuto il vice presidente, Antonio Poggiana, sulla recente attivazione del Coordinamento tra Direttori sociosanitari di AsuGi, AsuFc e AsFo che si occuperà delle proposte per "Integrazione sociosanitaria, continuità dell’assistenza e servizi sul territorio”, per cui ha informato che sarà presto ampliato ai referenti dei principali soggetti della Rete dei Servizi sul territorio, quali le Asp e Case di Riposo comunali, Federfarma, etc.

Per sintetizzare la missione di questo gruppo operativo Poggiana ha proposto che l'acronimo SSR (Servizio Sanitario Regionale) sia più compiutamente tradotto in "Sistema Salute Regionale".

"Non si deve più parlare di Servizio, ma di Sistema, composto da un insieme eterogeneo di attori protagonisti, che offrono al cittadino, che esprime un bisogno di Salute, (non solo un bisogno sanitario), una risposta completa e coordinata. Ciò che ancora non è stato realizzato compiutamente non è la presa in carico, ovvero la presa in carico lungo un percorso di continuità delle cure".

Percorso che accompagna e segue il cittadino in tutti i momenti della sua vita in cui manifesta un bisogno di Salute a diversi gradi di intensità: prevenzione, acuzie, emergenza, riabilitazione, cronicità. Un Sistema Salute capace di integrare e coordinare tutti i soggetti, Aziende sanitarie pubbliche, privato accreditato, Medicina convenzionata, Servizi sociali degli Ambiti, ASP, Case di Riposo, farmacie, Associazioni, Terzo Settore in modo armonico. "Pertanto - ha concluso Poggiana - diventa ormai ineludibile transitare da un sistema a canne d'organo alla tastiera di pianoforte (il Sistema Salute) che riesce ad esprimere, armonicamente, una risposta complessiva”.

Il presidente, Giuseppe Napoli e i rappresentanti di tutti gli Associati (una trentina) hanno condiviso questa nuova mission di Federsanità Anci Fvg per dare risposte adeguate alle diversificate domande di Salute, “una sfida di civiltà” - ha commentato Napoli – per la quale anche il mondo dei Comuni - tramite Anci Fvg - si sta impegnando sul fronte sociosanitario e sociale, come dimostrano, peraltro, molti progetti e gruppi di lavoro intersettoriali, inter istituzionali e permanenti attivati da Federsanità Anci Fvg".