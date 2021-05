"L'attivazione del secondo hub vaccinale massivo di Trieste è la dimostrazione dei risultati che il nostro territorio riesce a ottenere quando si uniscono le forze per superare i momenti di emergenza. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa nata dalla collaborazione tra Regione, Comune di Trieste, Asugi e Fondazione CRTrieste. La macchina organizzativa messa in campo, grazia a un impegno notevole dal sistema sanitario, ci consente di superare ogni giorno il target fissato dal generale Figliuolo e nelle prossime settimane riceveremo ulteriori forniture di vaccino. Invito quindi tutti i cittadini che possono farlo a vaccinarsi, perché si può ambire ad un ritorno a una vita normale solo raggiungendo una sufficiente copertura vaccinale. Ognuno di noi ha una responsabilità verso se stesso, i propri cari e la società, quindi dobbiamo avere fiducia nella scienza e non affidarci alle leggende o alle fake news diffuse sui social network".



È questo il messaggio lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia,, all'apertura delalla quale erano presenti anche il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il presidente della Fondazione CRTrieste, Tiziana Benussi, e i vertici dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. La struttura è stata allestita grazie a un sostegno della Fondazione CRTrieste, che si è fatta carico delle spese per l'affitto e l'allestimento degli spazi, l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, la copertura assicurativa degli operatori sanitari volontari coinvolti e anche per il trasporto delle persone anziane o con limitazioni alla mobilità che possono così essere accompagnate nella struttura.Fedriga ha evidenziato che "ed oggi è momento di esserci, perché la guerra al Covid si può vincere solo in questo modo. Inoltre, se l'occupazione delle agende vaccinali non raggiungerà la capienza massima".Iled è dotato di un'area per l'accoglienza e il controllo della documentazione sanitaria, di 10 postazioni vaccinali e di un'area di osservazione post vaccinazione. Questa settimana saranno effettuate 550 somministrazioni al giorno, in media 50 ogni ora, mentre dalla prossima settimana le somministrazioni saranno raddoppiate per un totale di 1.100 al giorno, ovvero. Le inoculazioni saranno effettuatedalle 8.00 alle 20.00.Il vicegovernatore con delega alla Salute,, ha spiegato che "la strada intrapresa con l'allestimento degli hub vaccinali si è rivelata corretta, ma oraattraverso una grande operazione di natura culturale, nella quale è determinate il rapporto fiduciario che i cittadini hanno anche con il medico di medicina generale. Per quanto riguardaIl presidente della Fondazione CRTrieste,ha sottolineato che "nell'ultimo anno, per rispondere al momento delicato che stiamo vivendo, la Fondazione CRTrieste ha voluto orientare il suo agire al sostegno al settore della ricerca medica e dell'assistenza, con interventi a favore degli ambiti di emergenza che, di volta in volta, si manifestano. Oggi è fondamentale garantire la tutela della salute di tutti e agevolare il ritorno alla normalità, accelerando la campagna vaccinale. In questo momento è prioritario pensare alla salute delle persone e poi all'economia, perché senza la garanzia della salute non ci può essere nemmeno la ripresa delle attività economiche. A due mesi dal sostegno del Centro vaccinale alla Centrale idrodinamica abbiamo quindi voluto stanziare ulteriori risorse per affittare e allestire un ulteriore hub e per sostenere i costi di trasporto per gli anziani con limitazioni alla mobilità che possono così raggiungere la sede".La prenotazione degli appuntamenti si può effettuare attraverso il Call center regionale (0434 223522), gli sportelli Cup delle aziende sanitarie, le farmacie abilitate e la webapp (vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it).