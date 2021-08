Ferie e sovraccarico di pazienti, Ospedale di Udine sotto pressione

"E’ decisamente grave la situazione segnalata dalle Rsu dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, che denunciano un sovraccarico di ammalati tale da impedire il lavoro in sicurezza e da aggravare la gestione dell’attività del personale". Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, in merito alla notizia di reparti “ridisegnati” nel numero di posti letto, un numero mai raggiunto prima secondo le rappresentanze sindacali. A determinare l’incremento dei posti letto è la chiusura di una sezione, decisa per permettere le ferie al personale.

"Che il piano ferie possa mettere in stallo l’ospedale di Udine, in difficoltà per l’elevato numero di ricoveri, la dice lunga sui problemi che si trovano ad affrontare il personale sanitario, i pazienti e i loro familiari – aggiunge la consigliera Liguori -. Con la chiusura in fretta e in furia dei 22 posti letto del reparto Post Acuti del nosocomio udinese e con la chiusura del reparto Medicina di Cividale, che non riapre ancora a distanza di tanti mesi, è inevitabile che la struttura ospedaliera soffra questa pressione. E il Covid non c’entra".

“Il campanello d’allarme lanciato dalle Rsu dell’AsuFc non può essere sottovalutato dalla Direzione dell’Azienda, né lo si può può derubricare a una burocratica questione di ‘piano ferie’, scaricando implicitamente il barile sui lavoratori della sanità. La realtà è che disservizi, chiusure e problemi vari ormai segnano la quotidianità del nostro nosocomio, e non si vede una via d’uscita. Chi si è garantito cariche politiche sulle ‘macerie’ lasciate dal centrosinistra faccia oggi un serio esame di coscienza e riconosca che le cose vanno peggio”, afferma la consigliera comunale Eleonora Meloni (Pd), a seguito della denuncia del segretario delle Rsu di AsuFc sulla situazione dei reparti di Medicina all'ospedale di Udine, sovraffollati anche a causa della chiusura di Medicina a Cividale.

“La sanità deve essere al servizio della cittadinanza – aggiunge Meloni - non viceversa. E l’emergenza pandemica dovrebbe averci chiarito una volta per tutte che l’organizzazione è il motore centrale per servizi efficienti e di qualità. Plauso ai nostri lavoratori della sanità per non essersi mai tirati indietro facendo anche doppi turni, senza prendere ferie e permessi. Sono i vertici della politica regionale – conclude - che ne escono a pezzi”.