Ferie solidali per la mamma della piccola Elisa

La solidarietà dei dipendenti dell’Azienda sanitaria 5 e dell’ospedale di Pordenone sta regalando qualcosa di speciale alla collega Sabina Maria. Lei è la mamma della piccola Elisa, la bambina pordenonese di 5 anni che lotta con una grave forma di leucemia e che da più di due anni è ricoverata al Bambin Gesù di Roma, in attesa di un nuovo donatore, dopo un primo trapianto di midollo non andato a buon fine.

Grazie alle ferie solidali dei colleghi – dopo una accordo stipulato dall’Aas5 in aprile - la donna, che ha finito l’aspettativa di due anni, riesce a stare accanto alla sua bambina e al compagno Fabio, che ha chiuso la sua attività lavorativa due anni e mezzo fa per dedicarsi alla figlia.

“Ho saputo che mi stanno aiutando nel donarmi le ferie solidali. Chi vorrà potrà donare da un minimo di 1 giorno al massimo di 8 giorni spalmandoli in vari mesi e la donazione sarà anonima... grazie grazie e ancora grazie... ”, scrive su Facebook dando aggiornamenti della sua bimba.

"Attualmente le condizioni di salute sono discrete nonostante purtroppo abbia avuto ultimamente un virus che l'ha debilitata molto... Ci si prospetta una degenza ancora lunga, piena di insidie e pericolose problematiche... devo resistere e andare avanti senza arrendermi perché la posta in palio è talmente alta da non riuscire a paragonarla con nient'altro al mondo... Siamo fiduciosi e positivi. Dobbiamo crederci. L'appello per trovare un donatore di midollo osseo è sempre attuale”, scrive nel post.

Le ferie solidali regalate dai colleghi dell’Azienda sanitaria 5, a mamma Sabina Maria e a altre persone, hanno visto l’adesione, al 31 luglio, di 207 i dipendenti che hanno messo a disposizione complessivamente 550 giorni.