Ferrari, botta e risposta sulle dimissioni dal Cer

Sono diventate un caso internazionale le dimissioni di Mauro Ferrari dalla presidenza del Consiglio europeo della ricerca. Ieri, lo scienziato friulano aveva affidato al Corriere della Sera un lungo sfogo, nel quale motivava la sua scelta di lasciare l'incarico alla decisione del Cer di bocciare, all'unanimità, la sua proposta di lanciare un grande progetto di ricerca continentale legato al Covid-19 e, più in generale, dalla deludende risposta nella gestione della pandemia da Coronavirus.

Al suo J'accuse, l'ente ha replicato con un pesante comunicato, nel quale si sottolineava come Ferrari fosse in realtà stato già sfiduciato dal board il 27 marzo per il suo 'scarso impegno e le troppe assenze'. Altro punto nodale, quello di non aver colto il vero obiettivo del Cer, ovvero quello di sostenere la ricerca 'dal basso'. "Non abbiamo approvato un'iniziativa speciale per il Coronavirus - si legge nella nota del Consiglio scientifico del Cer - perché non è di nostra competenza e la direzione generale della Ricerca e innovazione della Commissione, con la quale siamo collegati, era già molto attiva nello sviluppo di nuovi programmi attraverso i canali appropriati".

Al Consiglio oggi Ferrari ribatte punto su punto, sempre dalle colonne del Corriere della Sera. "Ho ricevuto qualche chiamata da alcuni componenti del Consiglio del Cer, ma nessun documento ufficiale in cui si chiedevano le mie dimissioni", si legge nell'intervista, nella quale Ferrari respinge fermamente le accuse di 'assenteismo'. A chi gli ha fatto pesare di aver mantenuto negli States varie attività, lo scienziato ribatte "che sono tutte elencate nel sue contratto e di dominio pubblico".

Altro elemento non secondario, il fatto che lo scienziato sia rimasto bloccato negli Stati Uniti dagli inizi di marzo proprio a causa del lockdown mondiale. "Prima ho 'scontato' la quarantena in Colorado", spiega Ferrari, "poi era impossibile rientrare in Europa a causa dello stop dei voli. Ora mi trovo a Houston, dove sto lavorando da casa, seguendo gli orari europei. Non capisco in cosa lo smart workig dal Texas sarebbe diverso da quello dal soggiorno di casa a Bruxelles", aggiunge Ferrari.

Infine, in merito alle accuse di 'iniziative personali all'interno della Commissione', Ferrari svela di aver ricevuto "una richiesta personale, diretta e scritta dalla presidente Ursula von der Leyen, di proporre un piano d'azione sul Covid-19". Progetto al quale lo scienziato ha dedicato il massimo impegno e che è stato presentato, nella sua versione finale, il 22 marzo. "Ora è in mano a von der Leyen. Se vuole, solo lei può renderlo noto", conclude Ferrari.