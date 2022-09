Festa per il 50esimo anniversario di Aido

Il 2023 si preannuncia un anno carico di eventi ed emozioni per Aido, l’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, che l’anno prossimo festeggerà i 50 anni della sua fondazione.

Le celebrazioni si apriranno ufficialmente con la serata-evento organizzata da Aido regionale Friuli Venezia Giulia, sabato 17 settembre alle 21 al Teatro San Giorgio del Comune di Udine, dal titolo “Aido Fvg - verso i 50 anni di Aido”. Saranno chiamati a portare il proprio contributo e testimonianze la presidente nazionale Flavia Petrin, le autorità regionali e comunali, il direttore del Centro regionale trapianti del Friuli Venezia Giulia, Roberto Peressutti, medici e sanitari, volontari di altre associazioni del dono, dirigenti impegnati nella cultura della donazione oltre che i presidenti regionali delle Aido di tutta Italia e i consiglieri nazionali. Oggi l’associazione conta quasi un milione e mezzo di iscritti volontari.

“È significativo – commenta la presidente regionale di Aido Fvg, Marilaura Martin – che si parta dal Friuli, terra natia di Giorgio Brumat, fondatore di Dob (Donatori Organi Bergamo) prima e di Aido poi, nato proprio a Valvasone in provincia di Pordenone. Questa regione – evidenzia ancora la presidente – è da sempre ai primi posti per dono di organi stante la sensibilità di chi qui vi abita e l’attività portata avanti meritoriamente da istituzioni e associazioni Un ringraziamento – conclude - a chi ha permesso di realizzare questo primo evento, dai dirigenti volontari dei nostri gruppi comunali alle nostre sezioni provinciali, dai colleghi che con me lavorano a livello regionale al nostro rappresentante a livello nazionale, l’amministratore Daniele Damele”.

L’evento del 17 settembre a Udine, condotto dalla giornalista Martina Riva, inizierà con i saluti delle autorità presenti. Seguirà la proiezione di brevi clip video sulle attività e i traguardi raggiunti da Aido in questi 50 anni. Quindi spazio allo spettacolo degli Adba Show, tribute band degli Abba.