Filma l'ospedale di Pordenone deserto per negare l'emergenza Covid

Una fake news sotto forma di video girato nel giorno dell'Epifania e postato su Facebook. Nelle immagini, si vede una parte dell’ospedale di Pordenone deserta, per dimostrare, come asserisce il 'regista', che il Covid è tutta una menzogna.

Peccato che l’autore del filmato - 80 secondi girati con il cellulare all'ingresso del Santa Maria degli Angeli, nell'area delle impegnative e nel parcheggio interno - abbia sbagliato completamente trama, inquadrature e, sopratutto, giornata.

"Le immagini immortalate nel video - spiega il direttore di AsFo, Michele Chittaro, che è anche il coordinatore regionale della campagna per le vaccinazioni anti-Covid - si riferiscono ad aree che nulla hanno a che vedere con l'emergenza. Il Cup per le prenotazioni oggi, giorno di festa, è chiuso, quindi è normale che in quell'area dell'ospedale non ci fosse nessuno, così come nel posteggio antistante. Purtroppo già in passato sono circolate falsità sui social".

Il messaggio, circolato in rete, rischia però di condizionare molte persone. "La realtà è completamente diversa, purtroppo", precisa Chittaro. "Al momento ci sono 190 pazienti ricoverati per il virus. E solo ieri ne abbiamo accolti 22”.

L'Azienda sanitaria ora valuterà se prendere provvedimenti nei confronti di questo contenuto, un insulto ai tanti operatori che ogni giorno lottano in prima linea. Sanitari che hanno accolto con profonda indignazione il video.