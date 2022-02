Fiume Veneto aderisce al progetto '10mila passi di Salute'

E’ stato presentato nei giorni scorsi, in località Marzinis a Pescincanna di Fiume Veneto, il progetto “FVG in Movimento. 10.000 passi di salute”, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, realizzato da Federsanità ANCI FVG, in collaborazione con l’Università di Udine e PromoTurismo FVG, a cui hanno aderto a 70 Comuni che hanno attivato una rete di 59 percorsi in tutta la regione.



Per illustrare il progetto insieme al Sindaco, Jessica Canton, accompagnata dal vicesindaco Roberto Corai e dall’assessore Michele Cieol, sono intervenuti il presidente di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli, insieme alla segretaria regionale, Tiziana Del Fabbro e a Luana Sandrin, referente della Direzione centrale Salute. In apertura dell’incontro hanno portato i saluti per l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Lucio Bomben e per l’Ambito Territoriale Sociale “Sile e Meduna”, il responsabile Stefano Franzin.



Molto significativa la partecipazione di numerosi rappresentati delle associazioni locali che insieme a tutti i i cittadini, gruppi di cammino e turisti sono i destinatari e principali fruitori dei suggestivi percorsi che fanno bene alla salute e favoriscono la socialità e l’invecchiamento attivo. Tra queste la Pro Loco di Bannia e Pescincanna, ASD Fiume in Corsa, GC Bannia, ASF Magredi Mountain Trail e CREDIMA s.m.s.Come indicato nel cartellone del progetto in italiano e inglese, sono tre i percorsi inaugurati che si sviluppano, per diverse lunghezze, abbracciando la località Marzinis, tra campagna e corsi acqua.“Abbiamo voluto individuare Marzinis – dichiara il Sindaco Jessica Canton - sito di Importanza Comunitaria, per le sue peculiarità naturalistiche e storiche. Un bosco di 11 ettari, la campagna a perdita d’occhio, una chiesetta del 1400 con affreschi del ‘Pordenone’, la pressochè assenza di traffico veicolare la rendono perfetta per ospitare un progetto valorizzare le peculiarità dei luoghi e promuovere itinerari suggestivi che, oltre ad essere molto piacevoli e rilassanti, fanno bene alla Salute, fisica e mentale.”