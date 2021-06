Flashmob pro vaccini all'ospedale di Udine

Oggi, alle 11.30 nel piazzale antistante il Padiglione 15 dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, si è tenuto un breve flash-mob per sensibilizzare alla vaccinazione tutta la popolazione: all’iniziativa, nata spontaneamente tra i reparti del presidio ospedaliero, hanno partecipato, tra operatori sanitari e altro personale, oltre cento persone, che hanno sventolato i palloncini giallo-rosa, colori simbolo della campagna nazionale.

“E’ stata una bellissima iniziativa a cui ho aderito subito", ha detto il direttore generale AsuFc Denis Caporale. "Se non fosse ancora chiaro, il messaggio è uno soltanto: l'Azienda si vaccina e ci impegniamo al massimo per vaccinare tutte le persone possibili nelle prossime settimane”.

“Una bella iniziativa che lancia un segnale importante quella messa in campo dal personale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per sensibilizzare sull'importanza del vaccino, a partire dai tanti troppi operatori sanitari non ancora vaccinati. Positivo anche il sostegno del neo direttore Caporale”. Il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli ha commentato così flashmob pro vaccini che si è tenuto oggi presso l'ospedale di Udine.

“Rimane invece assordante – ha aggiunto Shaurli - il silenzio su figure apicali neopromosse in ruoli fondamentali che ancora pochi giorni fa parlavano dell'obbligo vaccinale per i sanitari come di una legge ‘violenta e discriminatoria’, avventurandosi in ‘dotte’ dissertazioni costituzionali. Dopo le tragedie di questi mesi è grazie al vaccino, alla serietà e al senso di responsabilità di tante persone, se vediamo la luce in fondo al tunnel”.