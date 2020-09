Focolaio Covid nel Pronto soccorso di Monfalcone. AsuGi comunica che sono stati riscontrati alcuni casi positivi tra il personale.

Il caso indice è un infermiereche, venerdì 25 settembre si era presentato in servizio e, durante l’orario di lavoro, aveva accusato una lieve sintomatologia. Come da protocollo è stato fatto immediatamente il tampone che ha dato esito positivo. Nei giorni precedenti l’operatore non era in servizio.

Lo stesso giorno era addetto al servizio ambulanze e non al Pronto Soccorso, perciò è venuto a contatto con quattro pazienti, sempre utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale previsti.

Uno dei pazienti è stato poi ricoverato, subito messo in isolamento; il tampone ha dato esito negativo. Gli altri tre si trovano a domicilio e sono state adottate tutte le misure di prevenzione necessarie, in attesa dell’esito dei test.

Risultano positivi anche un altro infermiere, un medico e il direttore del pronto soccorso che, nei giorni precedenti, fuori dal servizio, hanno avuto contatti con il caso indice. Sono state messe in atto tutte le azioni di tracciamento dei loro contatti stretti.

In ogni caso, per il principio di massima precauzione, tutto il personale è stato sottoposto a tampone.

La Direzione Generale ha già dato disposizione al Direttore del PS di Trieste di coordinare anche il presidio di Monfalcone in attesa del rientro del Direttore.