Focus su diabete e udito al Tiare Shopping

Il Tiare Shopping Meeting Place di Villesse prosegue con le iniziative gratuite per promuovere la cultura della salute e della prevenzione mediante visite mediche specialistiche. Il progetto di ampio respiro “Prevenzione al Tiare” è nato nella primavera del 2021 per rispondere alla forte esigenza di informazione e rassicurazione in tema salute rilevata anche in Friuli Venezia Giulia in conseguenza del Covid19.



L’attività è coerente con la filosofia del Tiare Shopping di “dare valore alle persone, alle comunità e al nostro pianeta” e di voler contribuire all’adozione di uno stile di vita più sano e sostenibile, che si integra nel programma “Create meeting places that bring value to people, communities and planet”, un progetto per la comunità che parla di sostenibilità in maniera semplice e comprensibile a tutti.



Il mese di febbraio è dedicato alla corretta informazione e alla prevenzione per quanto riguarda diabete (con controlli gratuiti di colesterolo, glicemia, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno) e udito con il seguente calendario giovedì 24 febbraio screening diabete in orario 10.00/13.00; venerdì 25 febbraio screening diabete in orario 14.00/18.00; sabato 26 febbraio screening udito in orario 9.00/13.00 e 14.00/18.



A partire da oggi mercoledì 23 febbraio è possibile procedere con la prenotazione delle visite da parte degli interessati attraverso il portale web dedicato. Qualsiasi informazione che emergerà durante il colloquio sarà strettamente riservata e legata al rapporto paziente/medico, così come l’esito della visita.Nella giornata di giovedì 24 e venerdì 25 febbraio, inoltre, al I piano del Tiare Shopping nei pressi dell'area relax vicino all'Ipercoop verrà predisposto un desk informativo in cui i referenti di ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo saranno a disposizione per approfondire il tema della della donazione del midollo osseo. Nella giornata di sabato 26 febbraio il desk informativo sarà invece presidiato da Maico, azienda storica del settore dell'audioprotesi presente in Italia con oltre 200 centri acustici.Le visite si svolgeranno vicino al Tiare Chef Lab ed è richiesto di esibire il Green Pass base. In caso di mancata presenza degli utenti prenotati il personale presente potrà invitare i clienti di passaggio ad accedere al servizio.